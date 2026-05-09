Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η μέρα και η ώρα του Game 5

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-86 στο Telekom Center Athens και ισοφάρισε σε 2-2 την προημιτελική σειρά των playoffs της EuroLeague. Η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί πλέον στο Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 22:00, στη Roig Arena.

Η ισπανική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην Αθήνα, καθώς είχε επικρατήσει και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Με αυτόν τον τρόπο, η Βαλένθια απάντησε στις δύο εκτός έδρας νίκες που είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός στα πρώτα δύο παιχνίδια και έφερε τη σειρά στα ίσα.

Ο νικητής του πέμπτου αγώνα θα πάρει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό. Πρόκειται για τη μοναδική εκκρεμότητα που απομένει, ώστε να ολοκληρωθεί το bracket της διοργάνωσης.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η σειρά στο 2-2

  • Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
  • Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107
  • Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
  • Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89
  • Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός, 13/5, 22:00

