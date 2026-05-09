Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Έξι κρούσματα επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε έξι κρούσματα χανταϊού από τα οκτώ ύποπτα περιστατικά που έχουν καταγραφεί μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο αναμένεται να ελλιμενιστεί τα ξημερώματα της Κυριακής στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΟΥ, δύο ακόμη ύποπτα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, με αποτέλεσμα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να φτάσουν τα έξι. Πρόκειται για Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι εντοπίστηκαν ο ένας στην Ισπανία και ο δεύτερος σε νησί του νότιου Ατλαντικού.

«Έως τις 8 Μαΐου, έχουν αναφερθεί συνολικά οκτώ κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων (ποσοστό θνησιμότητας 38%). Έξι κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως μολύνσεις από ιό hantavirus, με όλα να έχουν ταυτοποιηθεί ως ιός των Άνδεων (ANDV)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο κίνδυνος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αξιολογείται ως χαμηλός για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ωστόσο, ο ΠΟΥ θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι μέτριος για τους περίπου 140 επιβάτες και μέλη του πληρώματος που παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στις 11 Απριλίου στο κρουαζιερόπλοιο, με θύμα έναν 70χρονο Ολλανδό. Η 69χρονη σύζυγός του πέθανε στις 26 Απριλίου, ενώ μία Γερμανίδα επιβάτιδα πέθανε στις 2 Μαΐου.

Το ζευγάρι από την Ολλανδία μολύνθηκε, σύμφωνα με δύο ερευνητές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην Ουσουάια.

Πηγή: Associated Press