Ιράν: Βίντεο από την κατάληψη πετρελαιοφόρου στον Κόλπο του Ομάν

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο «ειδικής επιχείρησης» που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος δήλωσε ότι το ναυτικό του Ιράν κατέλαβε το κινεζικών συμφερόντων Ocean Koi, επειδή το πλοίο προσπάθησε να «διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα του ιρανικού έθνους», όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Το κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ιρανικές δυνάμεις να επιβιβάζονται στο πλοίο και να το καταλαμβάνουν. Σύμφωνα με το MarineTraffic, το πλοίο είναι νηολογημένο στα Μπαρμπάντος της Καραϊβικής.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Fars είχε μεταδώσει ότι σημειώθηκαν «σποραδικές συγκρούσεις» ανάμεσα σε ιρανικές δυνάμεις και αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο άδεια τάνκερ υπό ιρανική σημαία. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα δύο πλοία προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό, καθώς εισέρχονταν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.