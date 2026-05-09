Ιράν: Βίντεο από την κατάληψη πετρελαιοφόρου στον Κόλπο του Ομάν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο «ειδικής επιχείρησης» που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος δήλωσε ότι το ναυτικό του Ιράν κατέλαβε το κινεζικών συμφερόντων Ocean Koi, επειδή το πλοίο προσπάθησε να «διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τα συμφέροντα του ιρανικού έθνους», όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Το κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ιρανικές δυνάμεις να επιβιβάζονται στο πλοίο και να το καταλαμβάνουν. Σύμφωνα με το MarineTraffic, το πλοίο είναι νηολογημένο στα Μπαρμπάντος της Καραϊβικής.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Fars είχε μεταδώσει ότι σημειώθηκαν «σποραδικές συγκρούσεις» ανάμεσα σε ιρανικές δυνάμεις και αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο άδεια τάνκερ υπό ιρανική σημαία. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα δύο πλοία προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό, καθώς εισέρχονταν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές

Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες – Κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλού...

Johnson & Johnson: Επιτυχής ολοκλήρωση κλινικής μελέτης για το ρομποτικό σύστημα «OTTAVA»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:59 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά και τρεις γυναίκες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε τέσσερις κοινότητες του νο...
00:31 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Γκίκας Μαγιορκίνης για χανταϊό: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε για εξάπλωση, γιατί τον γνωρίζουμε χρόνια» – Σε καραντίνα οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκα...
22:37 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πρόεδρος του Ιράν: «Η αποικιοκρατία και η εκμετάλλευση» δεν θα έχουν θέση στον κόσμο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιδιώκει «φιλικές...
22:14 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πάπας Λέων: Ζήτησε από τον Θεό να εμπνεύσει τους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης μετά την κόντρα με τον Τραμπ

Έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της διεθνούς έντασης και σ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media