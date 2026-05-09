Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά και τρεις γυναίκες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε τέσσερις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου διευκρίνισε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο παιδιά και τρεις γυναίκες. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα πλήγματα.

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει ότι ένας διασώστης έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ανακοινώσεις των λιβανικών αρχών καταγράφουν νέα θύματα στον νότιο Λίβανο, σε μια περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο της έντασης.