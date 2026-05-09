Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από εκτροπή οχήματος στον Πολύγυρο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:20, στη δημοτική κοινότητα Ζερβοχωρίων. Το όχημα εξετράπη από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές

Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες – Κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλού...

Johnson & Johnson: Επιτυχής ολοκλήρωση κλινικής μελέτης για το ρομποτικό σύστημα «OTTAVA»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:00 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαΐου

Σάββατο 9 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Χριστόφ...
04:20 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βρέθηκε στο «Ιωνικό Κέντρο», παρών και ο Ιερώνυμος στο συγκινητικό φινάλε της επίσκεψής του στην Ελλάδα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 την επίσημη παρου...
03:15 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στη Μεταμόρφωση με την εξαφάνιση του 54χρονου που ζούσε ως άστεγος – Το ποδήλατο που άφησε πίσω και οι φόβοι πριν χαθούν τα ίχνη του

Ο Ηλίας Πανταζής, 54 ετών, εξαφανίστηκε από τη Μεταμόρφωση, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια ως ...
01:14 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ερέτρια: Πέθανε ο 72χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Πέθανε ο 72χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην Ερέτρια, βυθίζοντας σ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media