Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν έπειτα από εκτροπή οχήματος στον Πολύγυρο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου, στη Χαλκιδική, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:20, στη δημοτική κοινότητα Ζερβοχωρίων. Το όχημα εξετράπη από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.