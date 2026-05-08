Snik: Δημοσίευσε την πιο όμορφη φωτογραφία με την κόρη του – Η ανάρτηση στο Instagram

Αρχές Απριλίου, ήρθε στον κόσμο η κόρη του Snik και της Μάρτα Αχαρονιάν. Το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή και δεν έχει δημοσιεύσει πολλά στιγμιότυπα με το παιδί του. Ωστόσο, την Παρασκευή 8 Μαΐου ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, μοιράστηκε με τους χιλιάδες θαυμαστές του μία άκρως τρυφερή φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα με μία ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, o Snik ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη του.

Ο ευτυχισμένος πατέρας κρατάει πολύ προσεχτικά το μωρό του, το οποίο κουρνιάζει στην αγκαλιά του γονέα του. Στο χαμόγελο του επιτυχημένου ράπερ αποτυπώνεται όλη η ευτυχία και η αγάπη που νιώθει για την κόρη του.

«Bonnie», έχει γράψει ο Snik στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την πολύ γλυκιά φωτογραφία.