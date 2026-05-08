Άννα Μαρία Βέλλη: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Άκη Σβολάκη – Φωτογραφίες και Βίντεο

Την Παρασκευή 8 Μαΐου ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε στη κοινή ζωή της Άννας Μαρίας Βέλλη και του Άκη Σβολάκη. Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν μερικά πολύ όμορφα στιγμιότυπα από τον γάμο τους.

Τον Ιανουάριο, η Άννα Μαρία Βέλλη είχε αποκαλύψει με μία ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, πως δέχτηκε πρόταση γάμου από τον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή. Ακόμα, η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο κανάλι της στο Youtube, στο οποίο είχε μοιραστεί κάποιες πληροφορίες με το κοινό της.

Ο πολιτικός γάμος

Σήμερα (8/5), το ζευγάρι έχοντας δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο. Η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης έλαμπαν από ευτυχία, κάτι που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανήρτησαν οι δικοί τους στο Instagram, τα οποία αναδημοσίευσε η influencer.

Η νύφη φόρεσε ένα πολύ κομψό λευκό φόρεμα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε αλογοουρά. Η ανθοδέσμη που κρατούσε ήταν λιτή και παράλληλα εντυπωσιακή, καθώς αποτελούνταν από λευκές κάλλες.