Άννα Μαρία Βέλλη: «Ήταν πληγωτικό και εντυπώθηκε τόσο πολύ στο μέσα μου που μίσησα τα πόδια μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Μαρία Βέλλη
Φωτογραφία: Instagram/amiyiami

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Άννα Μαρία Βέλλη, μέσα από τον λογαριασμό που έχει στο Instagram, την Παρασκευή (10/10). Η ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε για τα πόδια της, τα οποία παραδέχτηκε πως είναι η μεγαλύτερή της ανασφάλεια. Μάλιστα, περιέγραψε το πώς τα σχόλια που δεχόταν για το συγκεκριμένο μέρος του σώματός της, την επηρέασαν.

Η Άννα Μαρία Βέλλη δημοσίευσε, με την μορφή του Instagram story, ένα βίντεο από το γυμναστήριο. Στην ανάρτησή της, η επιτυχημένη youtuber και influencer έγραψε: «Leg day σήμερα. Και βρήκα αφορμή να μιλήσω για τα πόδια μου και για το πώς είναι η μεγαλύτερή μου ανασφάλεια. Μεγαλώνοντας, τα σχόλια τύπου “σαν καλαμάκια είναι τα πόδια σου” ήταν καθημερινότητα και μάλιστα τα λέγαν όλοι με μια ευκολία σαν να λένε το πιο γλυκό πράγμα του κόσμου. Spoiler alert δεν ήταν.

Ήταν πληγωτικό και εντυπώθηκε τόσο πολύ στο μέσα μου που και μίσησα τα πόδια μου και έγινα υπερευαίσθητη με όσους μου το λέγαν. Έχω πια δουλέψει αρκετά με το να μην αφήνω τα σχόλια να με επηρεάζουν, αλλά έχω ακόμα δρόμο στο να αγαπήσω τα πόδια μου. Και σήμερα τα αγαπώ λίγο παραπάνω. Γιατί μου έβγαλαν μια αρκετά απαιτητική προπόνηση. Its a long way to acceptance but I’m getting there. Καλημέρα».

Άννα Μαρία Βέλλη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
22:25 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Είδα όλο αυτό που έγινε από την τηλεόραση – Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους και μεγάλους τραγουδιστές»

Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Σταμάτης Γονίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους το Νοέμβριο, σε γνωστ...
21:42 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Ασημακοπούλου: Οι αιχμηρές αναρτήσεις στο Instagram για τις «φίλες-φίδια» – «Να σας ενημερώσω ότι σας βλέπω…»

Δύο αναρτήσεις που προορίζονται για τις «φίλες-φίδια» που έχει στον κύκλο της, έκανε η Έλενα Α...
20:42 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σπύρος Μπιμπίλας: «Κάποιοι ηθοποιοί είναι γκέι και κρύβονται, πιστεύοντας ότι θα χάσουν δουλειές»

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο καταξιωμέ...
19:40 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Σαμπάνης: «Η συμμετοχή μου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν κάτι που δεν ήθελα να κάνω»

Την Παρασκευή (10/10) ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης