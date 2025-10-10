Άννα Μαρία Βέλλη: «Ήταν πληγωτικό και εντυπώθηκε τόσο πολύ στο μέσα μου που μίσησα τα πόδια μου…»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Άννα Μαρία Βέλλη, μέσα από τον λογαριασμό που έχει στο Instagram, την Παρασκευή (10/10). Η ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε για τα πόδια της, τα οποία παραδέχτηκε πως είναι η μεγαλύτερή της ανασφάλεια. Μάλιστα, περιέγραψε το πώς τα σχόλια που δεχόταν για το συγκεκριμένο μέρος του σώματός της, την επηρέασαν.

Η Άννα Μαρία Βέλλη δημοσίευσε, με την μορφή του Instagram story, ένα βίντεο από το γυμναστήριο. Στην ανάρτησή της, η επιτυχημένη youtuber και influencer έγραψε: «Leg day σήμερα. Και βρήκα αφορμή να μιλήσω για τα πόδια μου και για το πώς είναι η μεγαλύτερή μου ανασφάλεια. Μεγαλώνοντας, τα σχόλια τύπου “σαν καλαμάκια είναι τα πόδια σου” ήταν καθημερινότητα και μάλιστα τα λέγαν όλοι με μια ευκολία σαν να λένε το πιο γλυκό πράγμα του κόσμου. Spoiler alert δεν ήταν.

Ήταν πληγωτικό και εντυπώθηκε τόσο πολύ στο μέσα μου που και μίσησα τα πόδια μου και έγινα υπερευαίσθητη με όσους μου το λέγαν. Έχω πια δουλέψει αρκετά με το να μην αφήνω τα σχόλια να με επηρεάζουν, αλλά έχω ακόμα δρόμο στο να αγαπήσω τα πόδια μου. Και σήμερα τα αγαπώ λίγο παραπάνω. Γιατί μου έβγαλαν μια αρκετά απαιτητική προπόνηση. Its a long way to acceptance but I’m getting there. Καλημέρα».