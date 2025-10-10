Έλενα Ασημακοπούλου: Οι αιχμηρές αναρτήσεις στο Instagram για τις «φίλες-φίδια» – «Να σας ενημερώσω ότι σας βλέπω…»

Δύο αναρτήσεις που προορίζονται για τις «φίλες-φίδια» που έχει στον κύκλο της, έκανε η Έλενα Ασημακοπούλου αργά το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, θέλησε να ενημερώσει τις γνωστές της, οι οποίες της φέρονται με αυτόν τον τρόπο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, πως γνωρίζει τι κάνουν.

Στο πρώτο Instagram story της, η Έλενα Ασημακοπούλου δημοσίευσε μία φωτογραφία της έγραψε: «Έχετε και εσείς φίλες φίδια που βλέπουν ανελλιπώς τα stories σας από άλλα προφίλ και τρέφονται με το να σας κουτσομπολεύουν ασταμάτητα; Να σας ενημερώσω… Ότι σας βλέπω».

Αμέσως μετά, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανέβασε ακόμα ένα στιγμιότυπό της και ανέφερε: «Αααα… Υπάρχουν και αυτές οι φίλες φίδια που βλέπουν από τα κανονικά τους προφίλ, το παίζουν φίλες, σε αγαπάνε πολύ κάθε φορά που θα σε συναντήσουν έξω και απλά έχουν μήνες να στείλουν ένα “τι κάνεις”, γιατί είναι πολυάσχολες… Και αυτές σας βλέπω… Τα φιλιά μου!!!».