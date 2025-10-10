Φανή Δρακοπούλου για Βασίλη Καρρά: «Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας και μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φανή Δρακοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/fanidrakopoulou

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Φανή Δρακοπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10). Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον Βασίλη Καρρά, για τον οποίο είπε πως της φέρθηκε «σαν πραγματικός πατέρας». Ακόμα, η ερμηνεύτρια εξήγησε τον λόγο που δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο «άρχοντας της πίστας» έφυγε από την ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023.

Μιλώντας για τον Βασίλη Καρρά, η Φανή Δρακοπούλου εξομολογήθηκε πως: «Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας. Μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου! Το βασικό είναι ότι όταν με έβλεπε είχε έμπνευση και άρχιζε να γράφει στίχους συνεχώς. Με καλούσε στο τηλέφωνο και αυτό είναι ένα πράγμα που μου λείπει πάρα πολύ».

«Πραγματικά, το ενδιαφέρον αυτού του ανθρώπου όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε πολλούς άλλους συναδέλφους, ήταν πολύ συγκινητικό. Το λέω και θέλω να δακρύσω. Ήταν δύσκολο το να τον αποχαιρετήσω. Ήταν μία περίοδος καταρχάς που έλειπα στο Μόναχο, δεν μπορούσα να είμαι στην κηδεία του», συνέχισε η γνωστή τραγουδίστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «πέναλτι» 2 ετών

Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων -Τι είπε η Κεραμέως για τις...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αλεπού στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:42 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σπύρος Μπιμπίλας: «Κάποιοι ηθοποιοί είναι γκέι και κρύβονται, πιστεύοντας ότι θα χάσουν δουλειές»

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο καταξιωμέ...
19:40 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Σαμπάνης: «Η συμμετοχή μου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν κάτι που δεν ήθελα να κάνω»

Την Παρασκευή (10/10) ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου κ...
18:17 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ευδοκία Ρουμελιώτη για την υιοθεσία που δεν προχώρησε: «Το παιδάκι αυτό βρέθηκε με έναν τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή»

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της Νικηφόρος Χαραγκιώνης, πριν από κάποια χρόνια είχαν ξεκ...
17:18 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη: «Έκανα παιδί στα 43 μου, οι γονείς μου δεν με πίεσαν ποτέ σε αυτό το κομμάτι»

Η Νίκη Παλληκαράκη το πρωί της Παρασκευής (10/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης