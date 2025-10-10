Φανή Δρακοπούλου για Βασίλη Καρρά: «Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας και μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Φανή Δρακοπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10). Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον Βασίλη Καρρά, για τον οποίο είπε πως της φέρθηκε «σαν πραγματικός πατέρας». Ακόμα, η ερμηνεύτρια εξήγησε τον λόγο που δεν μπορούσε να πάει στην κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο «άρχοντας της πίστας» έφυγε από την ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023.

Μιλώντας για τον Βασίλη Καρρά, η Φανή Δρακοπούλου εξομολογήθηκε πως: «Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας. Μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου! Το βασικό είναι ότι όταν με έβλεπε είχε έμπνευση και άρχιζε να γράφει στίχους συνεχώς. Με καλούσε στο τηλέφωνο και αυτό είναι ένα πράγμα που μου λείπει πάρα πολύ».

«Πραγματικά, το ενδιαφέρον αυτού του ανθρώπου όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε πολλούς άλλους συναδέλφους, ήταν πολύ συγκινητικό. Το λέω και θέλω να δακρύσω. Ήταν δύσκολο το να τον αποχαιρετήσω. Ήταν μία περίοδος καταρχάς που έλειπα στο Μόναχο, δεν μπορούσα να είμαι στην κηδεία του», συνέχισε η γνωστή τραγουδίστρια.