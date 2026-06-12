Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της, ίσως»

Τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» την Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, στη συνέντευξή του μίλησε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, με την οποία έχουν μία πολύ δυνατή και όμορφη σχέση, καθώς έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο μεγάλωμά της.

Μιλώντας για αυτή τη σημαντική στιγμή στη ζωή της Δανάης Μπάρκα, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ανέφερε πως: «Διάφοροι με ρωτάνε, λέω παιδιά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή ζει έναν έρωτα, από εκεί και πέρα ο γάμος πάντα ήταν στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον».

«Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της, ίσως. Βρε παιδί μου θα συγκινηθείς, με την έννοια ότι ύστερα από τόσα χρόνια που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που αγαπάει. Αυτό, αυτόματα περνάει στη μνήμη σου και τρέχει αμέσως όλη η ιστορία. Η Βίκυ θα κλαίει πολύ. Γενικά κλαίει καιρό τώρα», είπε στη συνέχεια ο καταξιωμένος ηθοποιός.