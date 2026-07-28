Άκης Σκέρτσος: «Τι μάθαμε τελικά από την κρίση χρέους; – Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος για δεύτερη φορά»

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μέσω ανάρτησης στο Facebook, επικρίνει έντονα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόρριψη της προσθήκης «δημοσιονομικού κόφτη» στο Σύνταγμα. Τονίζει ότι αυτή η πρόταση, ως απόσταγμα της κρίσης χρέους, είναι κρίσιμη για την προστασία των μελλοντικών γενεών από δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς και υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν έχει πάρει ακόμη το μάθημά του.

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Άκης Σκέρτσος, Βουλή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έκανε ανάρτηση στο Facebook με τίτλο «τι μάθαμε τελικά από την κρίση χρέους;», σχολιάζοντας το «όχι» των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην προσθήκη «δημοσιονομικού κόφτη» στο Σύνταγμα.
  • Η πρόταση για τον «δημοσιονομικό κόφτη» στοχεύει στην προστασία των επόμενων γενεών από μελλοντικούς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τονίζει.
  • Ο κ. Σκέρτσος τονίζει πως «δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, δεν πήρε ακόμα το μάθημά του» και ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος για δεύτερη φορά».

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Ανάρτηση με τίτλο «τι μάθαμε τελικά από την κρίση χρέους;» έκανε στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος σχολιάζει και καυτηριάζει το «όχι» των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην προσθήκη «δημοσιονομικού κόφτη» στο Σύνταγμα που «θα προστατεύσει τις επόμενες γενιές από μελλοντικούς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς».

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι «δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, δεν πήρε ακόμα το μάθημά του».

Υποστηρίζει δε, ότι «είναι μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που φέρνει προς Αναθεώρηση του Συντάγματος η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ, ως απόσταγμα της επώδυνης υπερδεκαετούς κρίσης χρέους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Τι μάθαμε, τελικά, από την κρίση χρέους;

Το «όχι» των κομμάτων της  αντιπολίτευσης -μεταξύ των οποίων  δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ- στην προσθήκη “δημοσιονομικού κόφτη” στο Σύνταγμα που θα προστατεύσει τις επόμενες γενιές από μελλοντικούς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, λέει πως δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του.

Η τροποποίηση του άρθρου 79, με ρητή πρόβλεψη που θα υποχρεώνει κάθε κυβέρνηση να καταθέτει και να εφαρμόζει προϋπολογισμούς που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αποτελεί μια πράξη ευθύνης τόσο προς τους εαυτούς μας όσο και προς τις επόμενες γενιές.

Είναι μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που φέρνει προς αναθεώρηση του Συντάγματος η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ως απόσταγμα της επώδυνης υπερδεκαετούς κρίσης χρέους.

Κι όμως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης -που λένε όχι σε όλα και ναι στο τίποτα- δεν επέλεξαν κατά τη χθεσινή πρώτη ψηφοφορία καν το «παρών». Καταψήφισαν τη συγκεκριμένη πρόταση αφήνοντας έτσι ελάχιστα περιθώρια για αλλαγή στάσης στην επόμενη βουλή.

Η στάση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο νόημα υπό το φως των επερχόμενων εκλογών και των ακοστολόγητων αντιπολιτευτικών προγραμμάτων που ήδη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι θεσμικές εγγυήσεις προκειμένου να μη ζήσουμε ποτέ ξανά στο μέλλον την ταπείνωση και το φόβο μιας χρεοκοπίας αποτελούν υποχρέωση κάθε παράταξης που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτική δύναμη ευθύνης και όχι καταγγελίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος για δεύτερη φορά.

Και αυτό το δρόμο φαίνεται να τον βαδίζει μόνη της, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

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