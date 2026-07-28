Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης επέστρεψε από άδεια με 177 γραμμάρια κοκαΐνης ραμμένα σε εσώρουχο

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Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης εντός του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, επιχείρησε να εισαγάγει επιστρέφοντας από τακτική άδεια, κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία.

Για το περιστατικό εκδόθηκε ανακοίνωση του Σωματείου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, το οποίο συγχαίρει δημόσια τους δύο εξωτερικούς φρουρούς οι οποίοι ήταν αυτοί, που με την παρατηρητικότητα και τον επαγγελματισμό τους κατάφεραν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναφορά του Σωματείου, κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου στο Εξωτερικό Θυρωρείο των φυλακών, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν 32 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 177 γραμμαρίων, τις οποίες ο ισοβίτης είχε επιμελώς κρυμμένες, μέσα στο εσώρουχό του.



Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Κατόπιν σχετικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο κρατούμενος συνελήφθη εκ νέου για την κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξήραν την αφοσίωση των συναδέλφων τους στο καθήκον, υπογραμμίζοντας πως η προσήλωσή τους στην αποστολή τους απέτρεψε την διοχέτευση μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης ποσότητας ναρκωτικών, εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ειδικότερα το Σωματείο αναφέρει:

«Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και στην εύρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης. Οι συνεχείς και σχολαστικοί έλεγχοι που διενεργούνται καθημερινά αποτρέπουν την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών, κινητών τηλεφώνων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του επαγγελματισμού των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς, τα οποία, κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες, επιτελούν καθημερινά το καθήκον τους με συνέπεια, αυταπάρνηση και αφοσίωση.

Το Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Δομοκού συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους που συμμετείχαν στον επιτυχή εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς.

Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει να ενισχύει θεσμικά και επιχειρησιακά το Σώμα της Εξωτερικής Φρουράς, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης και της προστασίας της κοινωνίας.»