Τζον Τίκης: Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στον αείμνηστο ερμηνευτή

Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Τρίτη 28 Ιουλίου στον Τζον Τίκη συγγενείς και φίλοι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Η δυσάρεστη είδηση της απώλειας του τραγουδιστή, έγινε γνωστή την Παρασκευή (24/7), μέσα από μία ανάρτηση που είχαν κάνει στο προφίλ του στο Facebook οι κόρες του.

Από νωρίς, αγαπημένα πρόσωπα του Τζον Τίκη και άτομα που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προκειμένου να τον «αποχαιρετήσουν».

Η Μπέσσυ Αργυράκη ήταν από εκείνους που θέλησαν να πουν το «ύστατο χαίρε» στον αείμνηστο ερμηνευτή, και έφτασε στην εξόδιο ακολουθία κρατώντας ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια.

Υπενθυμίζεται ότι οι κόρες του Τζον Τίκη, Άντζελα και Αννίτα, στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσαν το θάνατό του, έγραψαν ότι: «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο… Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα».