Τζον Τίκης: Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στον αείμνηστο ερμηνευτή

Η κηδεία του Τζον Τίκη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, ανάμεσά τους και η Μπέσσυ Αργυράκη, του είπαν το τελευταίο «αντίο». Η είδηση του θανάτου του αείμνηστου ερμηνευτή είχε ανακοινωθεί από τις κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσω ανάρτησης στο Facebook την προηγούμενη Παρασκευή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Τρίτη 28 Ιουλίου στον Τζον Τίκη συγγενείς και φίλοι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα.
  • Η δυσάρεστη είδηση της απώλειας του τραγουδιστή έγινε γνωστή την Παρασκευή (24/7) μέσα από ανάρτηση των παιδιών του στο Facebook.
  • Στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσαν τον θάνατό του, οι κόρες του Τζον Τίκη έγραψαν: «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…».

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Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Τρίτη 28 Ιουλίου στον Τζον Τίκη συγγενείς και φίλοι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα. Η δυσάρεστη είδηση της απώλειας του τραγουδιστή, έγινε γνωστή την Παρασκευή (24/7), μέσα από μία ανάρτηση που είχαν κάνει στο προφίλ του στο Facebook οι κόρες του.

Από νωρίς, αγαπημένα πρόσωπα του Τζον Τίκη και άτομα που είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προκειμένου να τον «αποχαιρετήσουν».

Η Μπέσσυ Αργυράκη ήταν από εκείνους που θέλησαν να πουν το «ύστατο χαίρε» στον αείμνηστο ερμηνευτή, και έφτασε στην εξόδιο ακολουθία κρατώντας ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια.

Μπέσσυ Αργυράκη
Φωτογραφία: INTIME
Τζον Τίκης
Φωτογραφία: INTIME
Τζον Τίκης
Φωτογραφία: INTIME

Υπενθυμίζεται ότι οι κόρες του Τζον Τίκη, Άντζελα και Αννίτα, στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσαν το θάνατό του, έγραψαν ότι: «I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε την ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο… Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου Άντζελα κι Αννίτα». 

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