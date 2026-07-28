Αμφιλοχία: Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα με αλυσοπρίονο

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Τραγωδία στην Αμφιλοχία. Ένας 68χρονος πέθανε έπειτα από ατύχημα με αλυσοπρίονο, κατά τη διάρκεια υλοτομικών εργασιών.

Ο 68χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες, του e-maistros.gr, αναχώρησε από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Δευτέρας προκειμένου να μεταβεί σε δασική περιοχή στην περιοχή της Φτελιάς, για να κόψει ξύλα.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε, οι συγγενείς του ανησύχησαν και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στην επιχείρηση συμμετείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε δύσβατο σημείο του δάσους.

Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από το αλυσοπρίονο. Όπως όλα δείχνουν, την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ψηλό δέντρο, το αλυσοπρίονο ξέφυγε από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα, προκαλώντας βαρύ τραυματισμό σε κεντρική αρτηρία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης προανάκρισης.