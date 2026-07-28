Αμφιλοχία: Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα με αλυσοπρίονο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αμφιλοχία, όπου ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από ατύχημα με αλυσοπρίονο κατά τη διάρκεια υλοτομικών εργασιών. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο δασικής περιοχής, φέροντας σοβαρό τραύμα στον λαιμό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Ένας 68χρονος πέθανε έπειτα από ατύχημα με αλυσοπρίονο, κατά τη διάρκεια υλοτομικών εργασιών.
  • Οι συγγενείς του ανησύχησαν όταν δεν επέστρεφε και ξεκίνησαν την αναζήτηση, με τις αρχές να τον εντοπίζουν χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους.
  • Έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από το αλυσοπρίονο, το οποίο όπως όλα δείχνουν ξέφυγε από τον έλεγχό του την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ψηλό δέντρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στην Αμφιλοχία. Ένας 68χρονος πέθανε έπειτα από ατύχημα με αλυσοπρίονο, κατά τη διάρκεια υλοτομικών εργασιών.

Ο 68χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες, του e-maistros.gr, αναχώρησε από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Δευτέρας προκειμένου να μεταβεί σε δασική περιοχή στην περιοχή της Φτελιάς, για να κόψει ξύλα.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε, οι συγγενείς του ανησύχησαν και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στην επιχείρηση συμμετείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε δύσβατο σημείο του δάσους.

Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από το αλυσοπρίονο. Όπως όλα δείχνουν, την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ψηλό δέντρο, το αλυσοπρίονο ξέφυγε από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα, προκαλώντας βαρύ τραυματισμό σε κεντρική αρτηρία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης προανάκρισης.

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