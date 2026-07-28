Ιαπωνία: Έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto – Αναφορές για παγιδευμένους και τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto στην Ιαπωνία, μετά από σεισμό 7,1 Ρίχτερ, με αναφορές για λευκό καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο. Η αστυνομία και η πυροσβεστική διερευνούν το περιστατικό, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για παγιδευμένους και τραυματίες, με περίπου 200 άτομα να έχουν βρει καταφύγιο σε χώρο στάθμευσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκρηξη ακούστηκε από μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ιαπωνίας, το Aeon Mall Kumamoto, μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, με αναφορές για λευκό καπνό να υψώνεται.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο δεύτερος όροφος έχει καταρρεύσει και πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες που μεταφέρονται στο νοσοκομείο.
  • Πλάνα έδειξαν ότι ο εξωτερικός τοίχος του κτιρίου είχε ξεκολλήσει και ένας υπάλληλος εστιατορίου άκουσε ένα δυνατό “μπουμ” και είδε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης.

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Έκρηξη ακούστηκε από μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ιαπωνίας, μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ.

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Τα τοπικά ΜΜΕ έχουν πολλαπλές αναφορές για έκρηξη και λευκό καπνό που υψωνόταν από το εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto στην πόλη Kashima, στην επαρχία Kumamoto. Η αστυνομία και η πυροσβεστική διερευνούν τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Σύμφωνα με το αρχηγείο αντιμετώπισης καταστροφών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιάς και Καταστροφών, έχουν λάβει πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καμιμασίκι, η οποία έχει δικαιοδοσία στο κτίριο, ότι ο δεύτερος όροφος έχει καταρρεύσει και πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία εργάζεται αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσει την κατάσταση.


Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ άτομα μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν λάβει πληροφορίες ότι περίπου 200 άτομα έχουν βρει καταφύγιο στο πάρκινγκ.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο του NHK γύρω στις 6:20 μ.μ. έδειξαν ότι ο εξωτερικός τοίχος του κτιρίου είχε ξεκολλήσει, αφήνοντας εκτεθειμένες χαλύβδινες δοκούς.

Επιπλέον, φαινόταν ότι κάτι που έμοιαζε με στέγη είχε καταρρεύσει, και υπήρχαν επίσης ορατές τρύπες στην ταράτσα.

Ένας υπάλληλος ενός εστιατορίου κοντά στο “Aeon Mall Kumamoto” δήλωσε σε συνέντευξή του στο NHK: «Ενώ καθάριζα μέσα στο εστιατόριο, άκουσα ένα δυνατό “μπουμ”. Μετά από αυτό, ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης υψώθηκε από την κατεύθυνση του “Aeon Mall Kumamoto”».

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η δόνηση στην πόλη Κασίμα πιστεύεται ότι ήταν μεγέθους τουλάχιστον 5 Ρίχτερ, αλλά η ακριβής έντασή της δεν είναι ακόμη γνωστή.

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