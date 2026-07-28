Ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού – «Θα κάνω ό,τι μπορώ», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

«Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για προώθηση της διαδικασίας» ανέφερε σε λακωνική δήλωση του αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στόχος είναι η σύγκληση άτυπης διερευνημένης, η οποία θα είναι το εφαλτήριο για επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπίωτης.

Η διευρυμένη συνάντηση στο Προεδρικό άρχισε στις 10:15 το πρωί. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Μιχαήλ.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν-Πιερ Λακρουά, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο επικεφαλής της UNFICYP Χασίμ Ντιαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διευρυμένης συνάντησης, ακολούθησε τετ α τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Αυτή την ώρα ο ΓΓ του ΟΗΕ συναντάται στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε δήλωσή του κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο.

«Φυσικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες.