Βαρύ πένθος για τον Προκόπη Αγαθοκλέους: «Η θύμηση σου άσβεστη…»

Ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους βιώνει δύσκολες ώρες, καθώς ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Instagram τον θάνατο του συνονόματου παππού του. Ο παππούς του έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με την κηδεία του να τελείται σήμερα, 28 Ιουλίου. Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία του παππού του συνοδευόμενη από ένα συγκινητικό μήνυμα.

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Προκόπης Αγαθοκλέους
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολες ώρες βιώνει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, καθώς ανακοίνωσε τον θάνατο του συνονόματου παππού του.
  • Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ταλαντούχος ηθοποιός, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό», μοιράστηκε μία φωτογραφία του πολυαγαπημένου του παππού.
  • Στη λεζάντα, ο αγαπημένος ηθοποιός έγραψε: «Στο καλό παππού μου… Η θύμηση σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες».

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Δύσκολες ώρες βιώνει ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ταλαντούχος ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό», ανακοίνωσε τον θάνατο του συνονόματου παππού του.

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Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μοιράστηκε με το κοινό του, μία φωτογραφία του πολυαγαπημένου του παππού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με την κηδεία του να τελείται σήμερα (28/7).

Στη λεζάντα, ο αγαπημένος ηθοποιός έγραψε: «Στο καλό παππού μου… Στο καλό παππού λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμηση σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες.

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Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε! Καλό παράδεισο! Εννα σε πεθυμήσω πολλά παππού μου…». 

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