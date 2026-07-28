Βαρύ πένθος για τον Προκόπη Αγαθοκλέους: «Η θύμηση σου άσβεστη…»

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Δύσκολες ώρες βιώνει ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ταλαντούχος ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό», ανακοίνωσε τον θάνατο του συνονόματου παππού του.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μοιράστηκε με το κοινό του, μία φωτογραφία του πολυαγαπημένου του παππού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με την κηδεία του να τελείται σήμερα (28/7).

Στη λεζάντα, ο αγαπημένος ηθοποιός έγραψε: «Στο καλό παππού μου… Στο καλό παππού λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμηση σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες.

Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε! Καλό παράδεισο! Εννα σε πεθυμήσω πολλά παππού μου…».