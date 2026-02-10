Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μου έχουν ζητήσει να μου φιλήσουν το χέρι, γιατί πιστεύουν ότι έχω την ευλογία από τον Άγιο Παΐσιο»

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους έδωσε συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο, το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, για την εκπομπή του. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός ενσαρκώνοντας τον Άγιο Παΐσιο στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, ανέφερε στη διάρκεια της παρουσίας του στο «Πρωίαν σε είδον», πως υπάρχει κόσμος που τον έχει πλησιάσει και του έχει ζητήσει να φιλήσει το χέρι του, πιστεύοντας ότι έχει την ευλογία του Αγίου.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε πως φοβήθηκε ότι ο κόσμος μπορεί να τον ταυτίσει με τον Άγιο, όμως παραμέρισε αυτές τις σκέψεις λόγω της αγάπης του να «ακουμπήσω αυτό τον ρόλο».

«Μου έχουν ζητήσει ευλογία»

Ανάμεσα σε άλλα, ο Προκόπης Αγαθοκλέους εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του πως: «Μου έχουν ζητήσει ευλογία. Έχει συμβεί! Μου έχουν πει: “Θέλουμε να σας φιλήσουμε το χέρι γιατί πιστεύουμε ότι έχετε την ευλογία από τον Άγιο, αλλιώς δεν θα παίζατε τόσο καλά τον ρόλο”».

Σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε ότι ο κόσμος μπορεί να τον ταυτίσει με τον Άγιο, ο ηθοποιός απάντησε: «Το φοβήθηκα, ναι. Όταν μου έγινε η πρόταση το φοβήθηκα, και το έχω δηλώσει ξανά κιόλας. Αυτό που παραμέρισε όλο αυτόν τον φόβο, είναι η αγάπη να ακουμπήσω αυτόν τον ρόλο. Να φτάσω να ενσαρκώσω αυτόν τον ρόλο. Η πρόκληση. Όλη αυτή η τεράστια καλλιτεχνική πρόκληση».