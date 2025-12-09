Προκόπης Αγαθοκλέους: Η πρόταση γάμου στη σύζυγό του και το συγκλονιστικό όνειρο με τον Άγιο Παϊσιο – «Άνοιξε τα χέρια και μου είπε…»»

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τη ζωή του, τη σύζυγό του Μαρίνα Μανδρή, τα δύο τους παιδιά και τον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του, αυτόν του Αγίου Παϊσίου. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση γάμου που έκανε στη γυναίκα του, αλλά και στην πνευματική εμπειρία που έζησε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της σειράς.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η πρόταση γάμου έγινε στην Κύπρο, λίγο μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Βραζιλία για το «Still Life» του Δημήτρη Παπαϊωάννου. «Πήγα στη Βραζιλία για το “Still Life” και αγόρασα το δαχτυλίδι με το οποίο έκανα πρόταση γάμου στη γυναίκα μου. Η Μαρίνα δεν ήθελε μονόπετρο κι εγώ ήθελα να της βρω ένα δαχτυλίδι ιδιαίτερο που να της αρέσει και το βρήκα εκεί. Γονάτισα κι εγώ κι εκείνη. Μάχεται για την ισότητα των φύλων και μου είπε ότι σε αυτόν τον γάμο θα είμαστε ίσοι», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη γνωριμία και τη ζωή του με τη σύζυγό του, ο Προκόπης Αγαθοκλέους σημείωσε: «Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, την κόρη μου που είναι οκτώ και τον γιο μου που είναι έξι. Η σύζυγός μου, η Μαρίνα Μανδρή, είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Τη θαυμάζω ως γυναίκα, ως σύζυγο, ως μάνα και ως ηθοποιό».

Ο γάμος τους έγινε τον Ιούνιο του 2018, σε μια όμορφη τελετή που σηματοδότησε την αρχή της κοινής τους ζωής. Από τότε, το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια με τα δύο τους παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα.

Ο ηθοποιός μίλησε και για τον ρόλο του στον «Άγιο Παΐσιο», τον οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό για την πορεία του. «Όταν πήρα τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου αγχώθηκα κι αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν τα γυρίσματα. Το βίωσα έντονα και συγκλονιστικά. Εγώ κοιμόμουν το πρωί και τα παιδιά είχαν ξυπνήσει. Είδα ότι ήμουν στον φράχτη κι επαναλάμβανα φωναχτά “γέροντα να μπω, είσαι μέσα;”. Άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο σταυρό, βγήκε ο γέροντας κι ένιωσα απίστευτη χαρά που τον είδα. Άνοιξε τα χέρια και μου είπε “εσύ δεν θα…” κι εκείνη τη στιγμή με ξύπνησε ο γιος μου. Προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να το συνεχίσω, αλλά το όνειρο δεν συνέχισε», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, ο Προκόπης Αγαθοκλέους αναφέρθηκε στο πώς προσέγγισε τον ρόλο και στο βάρος που ένιωσε να αποδώσει μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. «Για τον Άγιο Παΐσιο μελετήσαμε πολλούς μήνες πριν τον πρώτο κύκλο και πολλούς πριν τον δεύτερο, σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η ψυχή του. Δεν είχε κάτι άλλο. Είχε ανεξάντλητη πηγή καλοσύνης και θυσιαστικής αγάπης, που πηγάζει από τη λατρευτική του αγάπη προς τον Χριστό. Ανησύχησα και είπα “λες να τα καταφέρω;”. Σίγουρα δεν θα καταφέρω να γίνω ο Άγιος Παΐσιος. Μπορούσα όμως, καταλαβαίνοντας έστω στο ελάχιστο την ψυχή του και τον θησαυρό που κουβαλούσε, να πιάσω αυτόν τον πυρήνα και να τον δώσω όσο καλύτερα μπορούσα. Για να πορευτείς μ’ έναν τέτοιο ρόλο χρειάζεται πίστη. Πιστεύω σε αυτό που ερμηνεύω».

Μιλώντας για την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, ο ηθοποιός δήλωσε: «Θεωρώ ότι ο δημόσιος λόγος έχει ευθύνη. Και όταν δεν έχω πολλά πράγματα να πω, προτιμώ να σιωπώ. Μέσα από τις δουλειές μου ναι, έχω πολλά να πω. Είμαι 38 χρονών. Στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα δεν ήμουν γνωστός, είχα κάνει όμως πολύ θέατρο, με πολλούς και καταξιωμένους ανθρώπους. Έχω εκπαιδευτεί στη γλώσσα, είμαι ηθοποιός, σπούδασα στο Εθνικό Θέατρο και ζω στην Αθήνα σχεδόν δέκα χρόνια».