Κορυφαίος προπονητής στη Ρουμανία ο Ράζβαν Λουτσέσκου – «Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη για την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο»

Μία από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες της Ρουμανίας, η fanatik.ro, τίμησε τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, αναδεικνύοντάς τον ως τον κορυφαίο προπονητή της χώρας για το 2025. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Σούπερ Γκαλά της ιστοσελίδας, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, καθώς η διοργάνωση είχε ετοιμάσει μία έκπληξη για τον Ρουμάνο τεχνικό: την παρουσία των γονιών του, Μιρτσέα και Νέλι Λουτσέσκου, αλλά και του γιου του, Ματέι, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ο 56χρονος προπονητής, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, στάθηκε με συγκίνηση στους ανθρώπους που τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Αυτά τα βραβεία δεν αφορούν έναν. Είναι ένα βραβείο, μία αναγνώριση για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, για όλη τη δουλειά που γίνεται όχι μόνο φέτος, αλλά όλα αυτά τα χρόνια… Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη, τον Ιβάν, τον Γιώργο και τον Νίκο, για την ευκαιρία που μου έδωσαν να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο και που με υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Λουτσέσκου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ποδοσφαιριστές του και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του στο παρελθόν, λέγοντας: «Επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους μου τους παίκτες και εκείνους που συνεργαστήκαμε στο παρελθόν για τον επαγγελματισμό τους, τη θέλησή τους για δουλειά, την αποφασιστικότητά τους… Ζώντας σε μία πόλη άκρως συναισθηματική, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους απίστευτους οπαδούς μας που είναι πάντα στο πλευρό μας και μας βοηθούν. Τέλος, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Μαζί μεγαλώσαμε και μαζί τα καταφέραμε».