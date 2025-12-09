Κορυφαίος προπονητής στη Ρουμανία ο Ράζβαν Λουτσέσκου – «Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη για την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο»

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Κορυφαίος προπονητής στη Ρουμανία ο Ράζβαν Λουτσέσκου – «Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη για την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο»

Μία από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες της Ρουμανίας, η fanatik.ro, τίμησε τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, αναδεικνύοντάς τον ως τον κορυφαίο προπονητή της χώρας για το 2025. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Σούπερ Γκαλά της ιστοσελίδας, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, καθώς η διοργάνωση είχε ετοιμάσει μία έκπληξη για τον Ρουμάνο τεχνικό: την παρουσία των γονιών του, Μιρτσέα και Νέλι Λουτσέσκου, αλλά και του γιου του, Ματέι, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ο 56χρονος προπονητής, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, στάθηκε με συγκίνηση στους ανθρώπους που τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Αυτά τα βραβεία δεν αφορούν έναν. Είναι ένα βραβείο, μία αναγνώριση για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, για όλη τη δουλειά που γίνεται όχι μόνο φέτος, αλλά όλα αυτά τα χρόνια… Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη, τον Ιβάν, τον Γιώργο και τον Νίκο, για την ευκαιρία που μου έδωσαν να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο και που με υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Λουτσέσκου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ποδοσφαιριστές του και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του στο παρελθόν, λέγοντας: «Επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους μου τους παίκτες και εκείνους που συνεργαστήκαμε στο παρελθόν για τον επαγγελματισμό τους, τη θέλησή τους για δουλειά, την αποφασιστικότητά τους… Ζώντας σε μία πόλη άκρως συναισθηματική, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους απίστευτους οπαδούς μας που είναι πάντα στο πλευρό μας και μας βοηθούν. Τέλος, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Μαζί μεγαλώσαμε και μαζί τα καταφέραμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του: «Επιτρέπεται μόνο το κινητό τους»

Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση προς τους φιλάθλους του που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν ...
21:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Βαθαίνει το «ρήγμα» Λίβερπουλ και Σαλαχ – Έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ ο Αιγύπτιος

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για τον αυριανό (9/12) αγώνα της Λίβερπουλ με την Ίντε...
11:11 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Βραζιλία: Ο 39χρονος Χουλκ «χτύπησε» ξανά με έναν «κεραυνό» από τα 35 μέτρα – Βίντεο με το εντυπωσιακό γκολ από εκτέλεση φάουλ

Ο πρώην σταρ της Εθνικής Βραζιλίας, Χουλκ, απέδειξε την Κυριακή ότι η εκτελεστική του ικανότητ...
02:28 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Αγωνία για τον Γκατσίνοβιτς – Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποχώρησε ως τραυματίας από την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα