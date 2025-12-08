Καλύβια: Εξουδετερώθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός που εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στα Καλύβια Θορικού, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κάτω από σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Ρήγα Φεραίου. Το όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανήκει σε αλλοδαπό.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για προληπτικούς λόγους. Στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη, αφού διαπίστωσαν ότι το ύποπτο αντικείμενο ήταν εμπρηστικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ειδικοί του ΤΕΕΜ εντόπισαν κάτω από το αυτοκίνητο ένα γκαζάκι μέσα σε σακούλα με βενζίνη, δεμένο με δεματικά. Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την τοποθέτησή του.

