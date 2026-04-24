ΕΛΑΣ: EΔΕ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο Αθηνών όπου άνδρας των ΜΑΤ σπρώχνει διαδηλώτρια πάνω σε ζαρντινιέρα – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

zardiniera

Την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ, σχετικά με το βίντεο, που αναπαράχθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, στο οποίο διακρίνεται ένας άνδρας των ΜΑΤ να κλωτσά και να σπρώχνει μια διαδηλώτρια πάνω σε μια ζαρντινιέρα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν σήμερα (24/4) έξω από το Εφετείο Αθηνών, μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε το βίντεο:

23:22 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

21:02 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

20:58 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

20:18 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

