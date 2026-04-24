Euroleague: Τα ζευγάρια των playoffs – Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Σάσα Βεζένκοφ, Κέντρικ Ναν

Με την ολοκλήρωση των play in της Euroleague, συμπληρώθηκε το… παζλ των playoffs της εφετινής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, για τρίτη φορά την τελευταία τετραετία, θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας στα play off τη Μονακό που κατέκτησε την όγδοη θέση μέσω των play in.

Ο Παναθηναϊκός, που κατέλαβε την 7η θέση μέσω των Play In, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τη Βαλένθια (2η θέση).

Τα playoffs ανοίγουν αυλαία στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται έως τις 13 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των playoffs

  • 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 8. Μονακό (Μονακό)
  • 2. Βαλένθια (Ισπανία) – 7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
  • 3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – 6. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • 4. Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 5. Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΟΝΑΚΟ

  • Game 1: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Μονακό (Μονακό) 28/4 21:00
  • Game 2: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Μονακό (Μονακό) 30/4 21:00
  • Game 3: Μονακό (Μονακό) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5/5
  • Game 4*: Μονακό (Μονακό) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7/5
  • Game 5*: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Μονακό (Μονακό) 12/5 ή 13/5

ΒΑΛΕΝΘΙΑ – (7) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

  • Game 1: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28/4 21:45
  • Game 2: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30/4 21:45
  • Game 3: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βαλένθια (Ισπανία) 6/5 21:15
  • Game 4*: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Βαλένθια (Ισπανία) 8/5 21:15
  • Game 5*: Βαλένθια (Ισπανία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12/5 ή 13/5

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

  • Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 29/4 21:45
  • Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1/5 21:45
  • Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5/5 19:00
  • Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7/5 21:00
  • Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12/5 ή 13/5

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ –  ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

  • Game 1: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 28/4 20:45
  • Game 2: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 30/4 20:45
  • Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 6/5 20:00
  • Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 8/5 20:00
  • Game 5*: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12/5 ή 13/5

* Αν χρειαστεί

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

