Η G7 ανησυχεί για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

G7

Οι χώρες της G7 επέμειναν στον κρίσιμο ρόλο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων (TNP) λίγες ημέρες πριν από τη διάσκεψη αναθεώρησής της, δηλώνοντας την ανησυχία τους απέναντι στην ενίσχυση των οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας και καλώντας τις ΗΠΑ να παίξουν σταθεροποιητικό ρόλο.

«Ανησυχούμε για τη σημαντική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών οπλοστασίων της Κίνας και της Ρωσίας. Συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των κινδύνων πρέπει να εφαρμοστούν», δήλωσε σε ανακοίνωση η ομάδα Διευθυντών της G7 για τη Μη Διάδοση, στην οποία μετέχουν οι διπλωμάτες που είναι αρμόδιοι για το θέμα αυτό.

Η δήλωση αυτή διατυπώνεται μόλις πριν από τη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων, που αρχίζει τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη και θα διαρκέσει έναν μήνα.

Σε μια όλο και πιο τεταμένη γενικότερη συγκυρία, η οποία σηματοδοτείται από τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, οι χώρες της G7 δηλώνουν ότι δεσμεύονται «να εργαστούν με όλα τα κράτη συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για να διασφαλίσουν την επιτυχία της Διάσκεψης αναθεώρησης του 2026 και να επιδιώξουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του καθεστώτος της TNP στους τρεις πυλώνες της», που είναι ο αφοπλισμός, η μη διάδοση και η ειρηνική χρήση του ατόμου.

«Ενθαρρύνουμε θερμά τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται για την πολυμερή στρατηγική σταθερότητα», προσθέτει η G7.

Ο Τραμπ, που είναι γνωστό ότι δεν είναι υπέρ των μεγάλων πολυμερών συνθηκών, ζήτησε μια νέα τριήμερη πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, και απείλησε ότι θα επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές, αφότου κατηγόρησε την Κίνα ότι διεξάγει μυστικές δοκιμές.

Η διάσκεψη αναθεώρησης θα διαρκέσει έναν μήνα σε μια προσπάθεια να βρεθεί συναίνεση για να διατηρηθεί ζωντανή η TNP.

Κατά τις δύο τελευταίες διοργανώσεις, τα 191 κράτη και συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν ένα τελικό κείμενο, και αυτό πιθανότατα θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τους παρατηρητές.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

