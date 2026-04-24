Πακιστάν: Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Πακιστάν
Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν / Φωτογραφία: Reuters

Στο Πακιστάν έφτασε η ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την προοπτική τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης που επικαλείται το Reuters.

Διπλωματικές επαφές σε εξέλιξη

Η άφιξη της ιρανικής πλευράς στο Ισλαμαμπάντ σηματοδοτεί την εντατικοποίηση των διπλωματικών διεργασιών, σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας για την αναζήτηση λύσης στην κρίση.

Παρέμβαση Κατάρ υπέρ των διαμεσολαβητικών προσπαθειών

Την ίδια ώρα, από το Κατάρ έγινε γνωστό ότι ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του εμιράτου, η Ντόχα θα συνεχίσει να συντονίζεται με τους διεθνείς εταίρους της, στηρίζοντας ενεργά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν.

