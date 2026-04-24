Ουκρανία: Επέστρεψαν 193 αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία – Συγκλονιστικό βίντεο

Στην Ουκρανία επέστρεψαν 193 στρατιωτικοί που κρατούνταν σε ρωσική αιχμαλωσία, στο πλαίσιο νέας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε επίσης την ανταλλαγή, αναφέροντας ότι απελευθερώθηκαν ισάριθμοι Ρώσοι στρατιώτες.

Η 73η ανταλλαγή αιχμαλώτων από την αρχή του πολέμου

Πρόκειται για την 73η ανταλλαγή αιχμαλώτων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία που ξεκίνησε την περίοδο του Πάσχα, με την πρώτη φάση να έχει πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Μεταξύ των απελευθερωθέντων βρίσκονται μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, της Εθνικής Φρουράς, της Συνοριοφυλακής, της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ειδικών Μεταφορών.

Ανάμεσά τους τραυματίες και κρατούμενοι με κατασκευασμένες κατηγορίες

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι στους επιστρέφοντες περιλαμβάνονται τραυματισμένοι στρατιώτες, αλλά και άτομα σε βάρος των οποίων είχαν κινηθεί ποινικές διαδικασίες από τις ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Συντονιστικό Επιτελείο για τους αιχμαλώτους πολέμου, πολλοί από αυτούς κρατούνταν παράνομα, κυρίως στην Τσετσενία, ενώ ορισμένοι αντιμετώπισαν κατασκευασμένες κατηγορίες κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Οι στρατιώτες είχαν υπηρετήσει σε μέτωπα όπως το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, το Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια και την περιοχή του Κουρσκ.

Ο νεότερος από τους απελευθερωθέντες είναι 24 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος 60.

Βίντεο από τις πρώτες στιγμές επιστροφής

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ανταλλαγή, καταγράφοντας τις πρώτες στιγμές επιστροφής των στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος.

Στο υλικό φαίνονται οι απελευθερωθέντες να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους και να κάνουν τα πρώτα τηλεφωνήματα στους αγαπημένους τους μετά την επιστροφή.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τον Συντονιστικό Μηχανισμό για τους αιχμαλώτους, σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς και κατόπιν εντολής του προέδρου.

Διεθνής στήριξη και συνεχιζόμενες προσπάθειες

Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνέβαλαν στη διευκόλυνση της ανταλλαγής.

Παρά το γεγονός ότι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ βρίσκονται σε παύση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Κίεβο διατηρεί επαφές με τη Μόσχα για την επιστροφή αιχμαλώτων.

Πάνω από 7.000 επιστροφές από την αρχή του πολέμου

Από την έναρξη της εισβολής, η Ουκρανία έχει καταφέρει να επαναπατρίσει περισσότερους από 7.000 πολίτες και στρατιωτικούς από ρωσική αιχμαλωσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 2.500 Ουκρανοί αιχμάλωτοι παραμένουν ακόμη υπό κράτηση.