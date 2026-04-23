LIVE – 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στην 55η ημέρα του, η ένταση κλιμακώνεται στα Στενά του Ορμούζ, με το διπλωματικό θρίλερ της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 10:30 23/04/26

    Τραμπ: Βουτιά στα ποσοστά δημοτικότητας του – Ο πόλεμος στο Ιράν «γονατίζει» την οικονομία και την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων

    – Η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή κλονίζει τη στήριξη των Αμερικανών πολιτών προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα ποσοστά αποδοχής του όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας σημείωσαν κατακόρυφη πτώση τον τελευταίο μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν.

    – Η αποδοχή του Τραμπ για την οικονομία έπεσε στο 30% τον Απρίλιο από 38% τον Μάρτιο, ενώ η συνολική του απόδοση εγκρίνεται μόνο από το 33% των πολιτών.

    – Η πτώση των ποσοστών αποδοχής του Τραμπ θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτος στο ζήτημα του κόστους ζωής.

  • 10:16 23/04/26

    Ισλαμαμπάντ: Συνάντηση του Πακιστανού ΥΠΕΞ με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ

    Στο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων βρίσκεται το Πακιστάν, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για τη διοργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

     

    Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Νάταλι Μπέικερ, για να συζητήσουν την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση και την πορεία των διαπραγματεύσεων.

     

    Σύμφωνα με ανάρτηση του πακιστανικού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X, ο Νακβί εξήρε την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνέχεια των διπλωματικών διαύλων προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση.

     

    «Ελπίζουμε σε θετική πρόοδο από την πλευρά του Ιράν», είπε ο Νακβί. «Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε κάθε επίπεδο για την επίλυση του ζητήματος», πρόσθεσε.

     

  • 08:56 23/04/26

    Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια στην Ασία - Ναυτικός αποκλεισμός «χωρίς σύνορα»

    – Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης, με τις αμερικανικές δυνάμεις να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στα ανοιχτά ύδατα της Ασίας.

    – Τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία αναχαιτίστηκαν την Τετάρτη κοντά στις ακτές της Ινδίας, της Μαλαισίας και της Σρι Λάνκα, με την CENTCOM να επιβεβαιώνει την αναχαίτιση του Dorena.

    – Οι ΗΠΑ στοχεύουν ιρανικά πλοία σε ανοιχτά ύδατα για να αποφύγουν κινδύνους από νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

  • 08:30 23/04/26

    Λίβανος: Η UNIFIL αντικατέστησε το άγαλμα του Ιησού που κατέστρεψε Ισραηλινός στρατιώτης

    Ένα νέο άγαλμα του Ιησού κοσμεί πλέον το χωριό Ντεμπέλ στο νότιο Λίβανο, αντικαθιστώντας εκείνο που είχε καταστρέψει Ισραηλινός στρατιώτης. Το νέο άγαλμα αποτελεί δωρεά των στρατιωτών του ιταλικού αποσπάσματος της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL).

     

    Μετά το περιστατικό του βανδαλισμού, και ο ισραηλινός στρατός (IDF) παρέδωσε ένα άγαλμα προς αντικατάσταση του αρχικού, το οποίο όμως ήταν μικρότερο σε μέγεθος και διαφορετικής τεχνοτροπίας από το αυθεντικό, μεταδίδουν οι Times of Israel.

     

     

    Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι το άγαλμα που δωρήθηκε από τους κυανόκρανους του ΟΗΕ μοιάζει περισσότερο στο αρχικό.

     

  • 08:22 23/04/26

    Παναμάς: Καταδικάζει την κατάληψη του πλοίου «MSC Francesca» από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

    Το υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά καταδίκασε την κατάληψη πλοίου υπό τη σημαία του από τις ιρανικές δυνάμεις την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας.

     

    Το πλοίο «MSC Francesca», ιταλικών συμφερόντων, ήταν ένα από τα δύο πλοία που κατέσχεσαν οι ιρανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, αφού προηγουμένως δέχθηκαν πυρά από κανονιοφόρο σκάφος, σύμφωνα με τον οργανισμό Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

     

    Το δεύτερο πλοίο που κατελήφθη είναι το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas».

     

    Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ του Παναμά υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Τέτοιες ενέργειες αυξάνουν τις εντάσεις στον Κόλπο και έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο».

     

    «Επιπλέον, αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή απειλή για τη ναυτική ασφάλεια και συνιστούν μια περιττή κλιμάκωση σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα συνηγορεί υπέρ της παραμονής των Στενών του Ορμούζ ανοικτών για τη διεθνή ναυσιπλοΐα».

  • 08:19 23/04/26

    Ορμούζ: Θρίλερ με την επίθεση του Ιράν στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» – Επιβεβαιώθηκε η κατάσχεση, βίντεο από το ρεσάλτο

    – Το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν στην κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas».

    – Η διαχειρίστρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. επιβεβαίωσε την κατάληψη του πλοίου από ιρανικές δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

    – Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε χθες την επίθεση, περιγράφοντας την κατάσταση ως «αρκετά ανησυχητική» και προτρέποντας τα ελληνικά πλοία να αποφύγουν τη διέλευση από τα Στενά.

     

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ικανοποιημένος» με τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και «κατανοεί ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ αδύναμη θέση». Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει θέσει προθεσμία για την υποβολή ειρηνευτικής πρότασης από την Τεχεράνη, μετά τη δήλωσή του για επ’ αόριστον παράταση της εκεχειρίας —κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν— μέχρι να υπάρξει απάντηση στις αμερικανικές θέσεις ή οι συνομιλίες να ολοκληρωθούν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».
  • Το Ιράν επιτέθηκε χθες σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο εξ αυτών, πυροδοτώντας περαιτέρω την ένταση στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο.
  • Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, η οποία τίθεται σε ισχύ «άμεσα», χωρίς να δοθεί εξήγηση για την αιφνίδια παραίτησή του. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απομάκρυνση του επικεφαλής του Στρατού Ξηράς, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, και δύο ακόμη ανώτατων αξιωματικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση 31 πλοίων, στην πλειονότητά τους πετρελαιοφόρων. Η CENTCOM σημείωσε πως «η πλειονότητα των πλοίων έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες των ΗΠΑ».
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε τις αμερικανικές ενέργειες ως το κύριο εμπόδιο για τη διπλωματία, δηλώνοντας: «Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο [ναυτικός] αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι τα Στενά δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός, τονίζοντας ότι «μια πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εάν δεν παραβιάζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό».
  • Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του Πενταγώνου, το Ιράν ενδέχεται να έχει ποντίσει 20 ή περισσότερες νάρκες στα Στενά. Η πλήρης εκκαθάρισή τους θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις δεν αναμένεται να ξεκινήσουν όσο διαρκούν οι εχθροπραξίες.
  • Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τη δημοσιογράφο Άμαλ Χαλίλ και τραυμάτισαν τη φωτορεπόρτερ Ζεϊνάμπ Φαράτζ, ενώ κάλυπταν τις εξελίξεις στην πόλη Αλ Τίρι. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση των προσπαθειών αρωγής «συνιστούν εγκλήματα πολέμου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

