LIVE – 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ικανοποιημένος» με τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και «κατανοεί ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ αδύναμη θέση». Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει θέσει προθεσμία για την υποβολή ειρηνευτικής πρότασης από την Τεχεράνη, μετά τη δήλωσή του για επ’ αόριστον παράταση της εκεχειρίας —κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν— μέχρι να υπάρξει απάντηση στις αμερικανικές θέσεις ή οι συνομιλίες να ολοκληρωθούν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».
- Το Ιράν επιτέθηκε χθες σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο εξ αυτών, πυροδοτώντας περαιτέρω την ένταση στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο.
- Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, η οποία τίθεται σε ισχύ «άμεσα», χωρίς να δοθεί εξήγηση για την αιφνίδια παραίτησή του. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απομάκρυνση του επικεφαλής του Στρατού Ξηράς, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, και δύο ακόμη ανώτατων αξιωματικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
- Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την ανακατεύθυνση 31 πλοίων, στην πλειονότητά τους πετρελαιοφόρων. Η CENTCOM σημείωσε πως «η πλειονότητα των πλοίων έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες των ΗΠΑ».
- Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε τις αμερικανικές ενέργειες ως το κύριο εμπόδιο για τη διπλωματία, δηλώνοντας: «Η αθέτηση των δεσμεύσεων, ο [ναυτικός] αποκλεισμός και οι απειλές αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την πραγματοποίηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».
- Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι τα Στενά δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός, τονίζοντας ότι «μια πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εάν δεν παραβιάζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό».
- Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του Πενταγώνου, το Ιράν ενδέχεται να έχει ποντίσει 20 ή περισσότερες νάρκες στα Στενά. Η πλήρης εκκαθάρισή τους θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις δεν αναμένεται να ξεκινήσουν όσο διαρκούν οι εχθροπραξίες.
- Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τη δημοσιογράφο Άμαλ Χαλίλ και τραυμάτισαν τη φωτορεπόρτερ Ζεϊνάμπ Φαράτζ, ενώ κάλυπταν τις εξελίξεις στην πόλη Αλ Τίρι. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση των προσπαθειών αρωγής «συνιστούν εγκλήματα πολέμου».