ΗΠΑ: Νέα κατάσχεση τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου – Βίντεο από το ρεσάλτο

Στην κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου που σχετίζεται με το λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου προχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ την Πέμπτη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το πετρελαιοφόρο «Majestic X» στον Ινδικό Ωκεανό.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε: «Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια θαλάσσια επιβολή του νόμου για να εξαρθρώσουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται».

Η επιχείρηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Τετάρτη εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καταλαμβάνοντας τα δύο εξ αυτών.

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την κατάσχεση, στο οποίο διακρίνονται Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου.

Το ιστορικό του πλοίου

Σύμφωνα με το Associated Press, τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων τοποθετούσαν το Majestic X στον Ινδικό Ωκεανό, μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας – περίπου στην ίδια τοποθεσία όπου είχε κατασχεθεί νωρίτερα από τις αμερικανικές δυνάμεις το τάνκερ Tifani.

Το πλοίο είχε προορισμό το Zhoushan της Κίνας.

Το Majestic X φέρει σημαία Γουιάνας, ενώ στο παρελθόν ονομαζόταν Phonix. Το 2024 του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για τη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.

«Το Ιράν βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δεξαμενόπλοιων και εταιρειών διαχείρισης πλοίων σε πολλαπλές δικαιοδοσίες για τη μεταφορά του πετρελαίου του σε πελάτες στο εξωτερικό — χρησιμοποιώντας τακτικές όπως πλαστά έγγραφα, χειραγώγηση των συστημάτων εντοπισμού πλοίων και συνεχείς αλλαγές στα ονόματα και τις σημαίες των πλοίων», είχε επισημάνει τότε το υπουργείο.

Η αναχαίτιση του Majestic X πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

Η INDOPACOM είναι υπεύθυνη για τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό καθώς και τις γύρω περιοχές, ενώ σημειώνεται πως δεν φέρει ευθύνη για τον Περσικό Κόλπο ή τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Αναχαιτίσεις

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές και πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία αναχαιτίστηκαν την Τετάρτη κοντά στις ακτές της Ινδίας, της Μαλαισίας και της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν τα εξής πλοία:

Deep Sea : Ένα supertanker υπό ιρανική σημαία, εν μέρει φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, το οποίο εντοπίστηκε τελευταία φορά στα ανοιχτά της Μαλαισίας πριν από μία εβδομάδα.

: Ένα supertanker υπό ιρανική σημαία, εν μέρει φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, το οποίο εντοπίστηκε τελευταία φορά στα ανοιχτά της Μαλαισίας πριν από μία εβδομάδα. Sevin : Ένα μικρότερο δεξαμενόπλοιο με φορτίο στο 65% της χωρητικότητάς του (περίπου 650.000 βαρέλια), το οποίο βρισκόταν επίσης κοντά στις ακτές της Μαλαισίας.

: Ένα μικρότερο δεξαμενόπλοιο με φορτίο στο 65% της χωρητικότητάς του (περίπου 650.000 βαρέλια), το οποίο βρισκόταν επίσης κοντά στις ακτές της Μαλαισίας. Dorena: Ένα supertanker πλήρως φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι το Dorena βρίσκεται πλέον υπό τη συνοδεία αμερικανικού αντιτορπιλικού στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού.