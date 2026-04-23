ΗΠΑ: Νέα κατάσχεση τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου – Βίντεο από το ρεσάλτο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ Ιράν
Πηγή: Χ / @DeptofWar

Στην κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου που σχετίζεται με το λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου προχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ την Πέμπτη.

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το πετρελαιοφόρο «Majestic X» στον Ινδικό Ωκεανό.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε: «Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια θαλάσσια επιβολή του νόμου για να εξαρθρώσουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται».

Η επιχείρηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Τετάρτη εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καταλαμβάνοντας τα δύο εξ αυτών.

Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την κατάσχεση, στο οποίο διακρίνονται Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου.

Το ιστορικό του πλοίου

Σύμφωνα με το Associated Press, τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων τοποθετούσαν το Majestic X στον Ινδικό Ωκεανό, μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας – περίπου στην ίδια τοποθεσία όπου είχε κατασχεθεί νωρίτερα από τις αμερικανικές δυνάμεις το τάνκερ Tifani.

Το πλοίο είχε προορισμό το Zhoushan της Κίνας.

Το Majestic X φέρει σημαία Γουιάνας, ενώ στο παρελθόν ονομαζόταν Phonix. Το 2024 του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για τη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.

«Το Ιράν βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δεξαμενόπλοιων και εταιρειών διαχείρισης πλοίων σε πολλαπλές δικαιοδοσίες για τη μεταφορά του πετρελαίου του σε πελάτες στο εξωτερικό — χρησιμοποιώντας τακτικές όπως πλαστά έγγραφα, χειραγώγηση των συστημάτων εντοπισμού πλοίων και συνεχείς αλλαγές στα ονόματα και τις σημαίες των πλοίων», είχε επισημάνει τότε το υπουργείο.

Η αναχαίτιση του Majestic X πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

Η INDOPACOM είναι υπεύθυνη για τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό καθώς και τις γύρω περιοχές, ενώ σημειώνεται πως δεν φέρει ευθύνη για τον Περσικό Κόλπο ή τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Αναχαιτίσεις

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές και πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία αναχαιτίστηκαν την Τετάρτη κοντά στις ακτές της Ινδίας, της Μαλαισίας και της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν τα εξής πλοία:

  • Deep Sea: Ένα supertanker υπό ιρανική σημαία, εν μέρει φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, το οποίο εντοπίστηκε τελευταία φορά στα ανοιχτά της Μαλαισίας πριν από μία εβδομάδα.
  • Sevin: Ένα μικρότερο δεξαμενόπλοιο με φορτίο στο 65% της χωρητικότητάς του (περίπου 650.000 βαρέλια), το οποίο βρισκόταν επίσης κοντά στις ακτές της Μαλαισίας.
  • Dorena: Ένα supertanker πλήρως φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι το Dorena βρίσκεται πλέον υπό τη συνοδεία αμερικανικού αντιτορπιλικού στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:11 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ν...
18:53 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιρά...
18:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Ισ...
17:06 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης