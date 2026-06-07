Αγία Παρασκευή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

Ένας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου στην Αγία Παρασκευή. Η σύγκρουση με αυτοκίνητο σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό και μιας 23χρονης συνεπιβάτιδας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην άσφαλτο με έναν 22χρονο νεκρό, συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Αγία Παρασκευή.
  • Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
  • Ενώ ο 22χρονος έχασε τη ζωή του, η 23χρονη συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τραγωδία στην άσφαλτο με έναν 22χρονο νεκρό, συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου, στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να χάσει την ζωή του, ενώ η 23χρονη, που ήταν συνεπιβάτης, τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

 

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