Αγία Παρασκευή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

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Τραγωδία στην άσφαλτο με έναν 22χρονο νεκρό, συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου, στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να χάσει την ζωή του, ενώ η 23χρονη, που ήταν συνεπιβάτης, τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για την εξακρίβωση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.