Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης επανέφερε κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θάλασσα

Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, αλλά χάρη στην άμεση παρέμβαση ενός ναυαγοσώστη ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» για περαιτέρω εξετάσεις

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγο έλλειψε να υπάρξει τραγωδία σε θάλασσα στη Χαλκιδική, όπου ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή του Πολύχρονου.
  • Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρείχε ακαριαία τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του.
  • Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγο έλλειψε να υπάρξει τραγωδία σε θάλασσα στη Χαλκιδική, όπου ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή του Πολύχρονου.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι λουόμενοι. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρείχε ακαριαία τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το Thestival.gr.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για την παροχή της πρώτης φροντίδας.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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