Πανελλήνιες: Η «ακτινογραφία» των βάσεων και οι παράγοντες που επηρέασαν τις επιλογές των υποψηφίων

Τα ευκολότερα θέματα στη Φυσική, η αυξημένη δυσκολία των Αρχαίων Ελληνικών και οι επιλογές των υποψηφίων διαμόρφωσαν τον νέο χάρτη των βάσεων εισαγωγής στις ανώτατες σχολές. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές, ενώ οι Νομικές παρέμειναν στα περσινά επίπεδα και οι Παιδαγωγικές παρουσίασαν πτώση.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας και ο σύμβουλος εκπαίδευσης και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης ανέλυσαν στον Real FM 97,8 τις βασικές μεταβολές, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων.

Άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές

Ο Χρήστος Κάτσικας επισήμανε ότι οι φετινές βάσεις κινήθηκαν στα επίπεδα που είχαν προβλεφθεί, με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων και τον βαθμό δυσκολίας των εξεταζόμενων μαθημάτων.

«Φέτος δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Οι εκτιμήσεις που κάναμε με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων και τον βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων έπεσαν, θα έλεγα, για τα καλά μέσα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Πολυτεχνικές Σχολές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου κατέγραψαν άνοδο, επειδή τα θέματα της Φυσικής ήταν ευκολότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

«Οι Πολυτεχνικές Σχολές, που ανήκουν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ανέβηκαν και το είχαμε προβλέψει, διότι η Φυσική φέτος ήταν ευκολότερη από την περσινή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό έδωσε μόρια και επηρέασε και το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις Επιστήμες Υγείας, δηλαδή τις Ιατρικές Σχολές. Κι αυτές ανέβηκαν, όχι με την ίδια ένταση, αλλά είχαμε και πάλι άνοδο, παρόλο που βρίσκονταν πολύ ψηλά και πέρυσι», σημείωσε.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέγραψε άνοδο κατά 490 μόρια, με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται στα 18.880 μόρια.

Ο Στράτος Στρατηγάκης συνέδεσε την υψηλή ζήτηση με τη σχέση του αντικειμένου με την τεχνητή νοημοσύνη και άλλους σύγχρονους τεχνολογικούς κλάδους.

«Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Μετσόβιο, η οποία αποτελεί το πιο δημοφιλές αντικείμενο, επειδή εμπλέκεται με την τεχνητή νοημοσύνη και άλλους σύγχρονους τομείς, κατέγραψε άνοδο 490 μορίων, διότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη Φυσική», ανέφερε.

Η βάση της Ιατρικής αυξήθηκε κατά 125 μόρια και έφτασε στα 18.900 μόρια, μόλις 20 μόρια υψηλότερα από τη βάση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα, η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, η οποία αποτελεί το χαμηλότερο βαθμολογικό κατώφλι μεταξύ των Ιατρικών Σχολών, κατέγραψε αύξηση κατά 375 μόρια και διαμορφώθηκε στα 18.350 μόρια.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος 823 μορίων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Ο Στράτος Στρατηγάκης απέδωσε τη μεταβολή, μεταξύ άλλων, στην ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στο αυξημένο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού.

«Πρόκειται για αρκετά σημαντική άνοδο, η οποία αντανακλά, σε έναν βαθμό, και την κατάσταση της οικονομίας. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει αρχίσει ξανά και, επομένως, οι υποψήφιοι αρχίζουν να σκέφτονται το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού», δήλωσε.

Ο ίδιος προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους συχνά επιλέγουν σπουδές με βάση τις πρόσκαιρες συνθήκες στην αγορά εργασίας, θεωρώντας ότι αυτές θα παραμείνουν αμετάβλητες στο μέλλον.

Σταθερές οι Νομικές – Πτώση λόγω των Αρχαίων

Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, η αυξημένη δυσκολία των Αρχαίων Ελληνικών άσκησε πτωτική πίεση στις βάσεις. Οι σχολές με σταθερά υψηλή ζήτηση, όπως οι Νομικές και τα τμήματα Ψυχολογίας, παρουσίασαν περιορισμένες μεταβολές.

«Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, η αυξημένη δυσκολία των Αρχαίων σε σχέση με πέρυσι έριξε τις βάσεις. Βέβαια, εκεί οι ισχυρές σχολές, όπως οι Νομικές και τα τμήματα Ψυχολογίας, δεν πέφτουν εύκολα. Έπεσαν κατά 20, 30 ή 40 μόρια, γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση», ανέφερε ο Χρήστος Κατσικάς.

Η βάση της Νομικής Αθηνών παρέμεινε αμετάβλητη στα 17.875 μόρια. Η Νομική Θεσσαλονίκης υποχώρησε κατά 20 μόρια, ενώ η Νομική Κομοτηνής κατέγραψε πτώση κατά 25 μόρια.

Οι περιορισμένες μεταβολές επιβεβαιώνουν ότι οι Νομικές Σχολές εξακολουθούν να αποτελούν σταθερά δημοφιλείς επιλογές για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου.

Δύο διαφορετικές τάσεις σε Οικονομία και Πληροφορική

Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τις σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καταγράφηκαν δύο διαφορετικές τάσεις.

Τα τμήματα που είναι κοινά με το δεύτερο επιστημονικό πεδίο παρουσίασαν άνοδο, αντίστοιχη ή ελαφρώς μικρότερη από εκείνη των Πολυτεχνικών Σχολών. Αντίθετα, τα υπόλοιπα τμήματα επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στην Οικονομία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Πληροφορική.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές του τέταρτου πεδίου, κατέγραψε άνοδο κατά 25 μόρια και έφτασε στα 18.425 μόρια.

«Τα παιδιά δηλώνουν μαζικά αυτή τη σχολή, διότι σκέφτονται ότι θα συνδυάσουν τη διοίκηση με τις νέες τεχνολογίες. Θεωρούν ότι αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες επιλογές», ανέφερε ο Στράτος Στρατηγάκης.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αυξήθηκε κατά 125 μόρια, με τη βάση του να διαμορφώνεται στα 16.025 μόρια.

Στις σχολές Πληροφορικής δεν καταγράφηκαν μεγάλες ανατροπές. Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε άνοδο κατά 90 μόρια, ενώ το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Αθήνα αυξήθηκε κατά περίπου 60 μόρια.

Πτώση στις Παιδαγωγικές και μεγάλη άνοδος στη Σχολή Ευελπίδων

Πτώση σημείωσαν οι βάσεις στις Παιδαγωγικές Σχολές, εξέλιξη που αποδίδεται, σύμφωνα με τον Στράτο Στρατηγάκη, στην ανησυχία των υποψηφίων για τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα υποχώρησε κατά 300 μόρια, ενώ το αντίστοιχο τμήμα στη Θεσσαλονίκη κατέγραψε πτώση κατά 150 μόρια.

«Γενικά, αρχίζει να καταγράφεται πτώση στις Παιδαγωγικές Σχολές, διότι τα παιδιά ακούνε συνεχώς για το δημογραφικό πρόβλημα. Έτσι, σκέφτονται ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αρκετοί μαθητές για να διδάξουν», ανέφερε.

Στον αντίποδα, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων παρουσίασε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η βάση της ενισχύθηκε κατά 2.125 μόρια, από τα 10.865 στα 12.990 μόρια.

Η άνοδος αποδίδεται στην απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να εντάξει τη σχολή και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Η αλλαγή διεύρυνε σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων που είχαν δικαίωμα να τη δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Οι σχολές με βάσεις χαμηλότερες από 8.000 μόρια

Αρκετά περιφερειακά τμήματα κατέγραψαν βάσεις χαμηλότερες από 8.000 μόρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Στράτος Στρατηγάκης, το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα είχε βάση 7.040 μόρια, ενώ το Τμήμα Στατιστικής στα Γρεβενά διαμορφώθηκε στα 7.190 μόρια.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Κοζάνη είχε βάση 7.380 μόρια, το αντίστοιχο τμήμα στα Γρεβενά 7.500 μόρια και το Τμήμα Λογιστικής στην Πρέβεζα 7.600 μόρια.

Ο σύμβουλος εκπαίδευσης υπογράμμισε ότι η χαμηλή βάση δεν σχετίζεται κατ’ ανάγκην με την ποιότητα ή τον βαθμό δυσκολίας των σπουδών. Αντίθετα, η γεωγραφική θέση, η ζήτηση και το κόστος διαμονής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

«Οι βάσεις καθορίζονται από τη γεωγραφική απόσταση. Αν, δηλαδή, το Τμήμα Στατιστικής στα Γρεβενά βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, θα είχε βάση κατά 5.000 ή 6.000 μόρια υψηλότερη», επισήμανε.

Όπως πρόσθεσε, «αυτή είναι η βάση: προσφορά και ζήτηση. Τίποτε άλλο. Οι βάσεις δεν δείχνουν ούτε την αξία της σχολής ούτε τίποτε άλλο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό».

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το κόστος σπουδών

Ο Χρήστος Κάτσικας ανέδειξε την έντονη αντίθεση ανάμεσα στις σχολές υψηλής ζήτησης, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των θέσεών τους, και στα τμήματα που αφήνουν κενό ακόμη και το 70% των διαθέσιμων θέσεων.

«Υπάρχουν σχολές με πολύ μεγάλη ζήτηση, οι οποίες καλύπτουν όλες τις θέσεις τους και έχουν πολύ υψηλές βάσεις, και σχολές που αφήνουν κενό το 20%, το 30%, το 50% ή ακόμη και το 70% των θέσεών τους, χωρίς να φταίνε οι ίδιες», δήλωσε.

Ο ίδιος απέδωσε το φαινόμενο σε δύο βασικούς παράγοντες: την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το υψηλό κόστος που απαιτούν οι σπουδές μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

«Εκτός από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία πετσοκόβει —έκοψε και φέτος 10.000 θέσεις—, υπάρχει και κάτι άλλο: το κόστος σπουδών. Όταν ο υποψήφιος ξέρει ότι, αν περάσει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, δεν μπορεί να πάει. Πώς θα πάει; Χρειάζεται 700 ευρώ τον μήνα, 800 ευρώ τον μήνα. Χρειάζεται σχεδόν έναν μισθό, δηλαδή. Όταν ξέρει, λοιπόν, ότι δεν θα πάει, δεν δηλώνει τη σχολή. Ή, ακόμη κι αν τη δηλώσει, δεν πηγαίνει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή, η συντριπτική πλειονότητα των τμημάτων με πολλές κενές θέσεις βρίσκεται σε περιοχές με μικρό πληθυσμό και στηρίζεται σε φοιτητές που προέρχονται από άλλες πόλεις.

«Αυτό σημαίνει κόστος. Άρα, έχουμε δύο φραγμούς, δύο διαδοχικά φίλτρα. Το ένα είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το δεύτερο είναι τα χρήματα», τόνισε.

Το πτυχίο και η επαγγελματική αποκατάσταση

Οι δύο ειδικοί υπογράμμισαν ότι η βάση εισαγωγής δεν αποτελεί δείκτη της ακαδημαϊκής αξίας ενός τμήματος ούτε προδικάζει την επαγγελματική πορεία του αποφοίτου.

Ο Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν έμφαση στην ποιότητα των σπουδών, στις γνώσεις και στις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, ανεξάρτητα από το ίδρυμα στο οποίο εισήχθησαν.

«Τα παιδιά πρέπει να επικεντρωθούν στο να πραγματοποιήσουν καλές σπουδές, ανεξάρτητα από το πανεπιστήμιο στο οποίο εισήχθησαν. Υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγματα. Η Νομική Κομοτηνής είναι ένα εξαιρετικό τμήμα. Απλώς έχει χαμηλότερη βάση από τις άλλες Νομικές Σχολές, επειδή βρίσκεται στην Κομοτηνή», ανέφερε.

Όπως επισημάνθηκε, τα μεγάλα και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε ισχυρά επαγγελματικά δίκτυα και περισσότερες ευκαιρίες κατά την έναρξη μιας σταδιοδρομίας. Η μετέπειτα πορεία, ωστόσο, εξαρτάται από την απόδοση, τις γνώσεις και την ικανότητα του εργαζομένου.

«Στα πρώτα τρία χρόνια έχει κριθεί το ζήτημα», σημείωσε ο Στράτος Στρατηγάκης, αναφερόμενος στην αξιολόγηση ενός νέου επαγγελματία από την αγορά εργασίας.