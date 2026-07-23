Η πριγκίπισσα Σάρλοτ «έκλεψε» την παράσταση στο βίντεο γενεθλίων του πρίγκιπα Τζορτζ – Το πλάνο που ξετρέλανε τους royal fans

Παρατηρητικοί θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας εντόπισαν τη φευγαλέα εμφάνιση της πριγκίπισσας Σάρλοτ στο βίντεο για τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ.

Αν και ο μικρός πρίγκιπας -που έκλεισε τα 13 του χρόνια χθες– ήταν ο πρωταγωνιστής στο γλυκό βίντεο που κοινοποίησαν οι γονείς του την Τετάρτη, υπήρξαν επίσης μερικές όμορφες εμφανίσεις από τα αδέλφια του.

Ο πρίγκιπας Λούι, οκτώ ετών, εθεάθη να συνοδεύει τον αδελφό του σκαρφαλώνοντας σε βράχους και παίζοντας στην παραλία, στα πλάνα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών της οικογένειας στην Κορνουάλη. Ωστόσο, η αδελφή του Τζορτζ εμφανίζεται επίσης στιγμιαία -έστω και για ένα δευτερόλεπτο- σε ένα πλάνο όπου ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φοράει τα κομψά γυαλιά ηλίου Raen των 157 λιρών, τα οποία είχε φορέσει και στο Γουίμπλεντον, καθώς περπατά κατά μήκος της ακτής. Στο φόντο, η 11χρονη Σάρλοτ, φοράει μια ριγέ μπλούζα, διακρίνεται να σκύβει στην άμμο και να παίζει με τα αδέλφια της.

Οι υποστηρικτές της βασιλικής οικογένειας ενθουσιάστηκαν, γράφοντας: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι σε ένα σημείο του βίντεο για τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ, η Σάρλοτ παίζει στο φόντο. Είναι υπέροχο να βλέπεις πόσο πολύ χρόνο περνούν όλοι μαζί». «Ο Ουίλιαμ και η Κέιθριν θα γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να χτίζονται αυτοί οι ισχυροί αδελφικοί δεσμοί», πρόσθεσε ένας άλλος.

Το βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων συνοδευόταν από ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας που έγραφε: «Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές για τα γενέθλια του Τζορτζ σήμερα!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Το πέρασμα στην εφηβεία και το νέο κεφάλαιο στο Ίτον

Την Τετάρτη ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δημοσίευσαν μια νέα φωτογραφία του Τζορτζ για να σηματοδοτήσουν το πέρασμά του στην εφηβεία. Έδειχνε τον ψηλό, μέλλοντα Βασιλιά Τζορτζ Ζ΄ να φοράει κοστούμι μετά την τελετή Trooping the Colour τον περασμένο μήνα, και κοινοποιήθηκε από τους γονείς του στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα «Χαρούμενα 13α γενέθλια, Τζορτζ!».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον από έναν από τους αγαπημένους και πιο αξιόπιστους φωτογράφους του ζευγαριού, τον Ματ Πόρτεους, και σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο στάδιο στη ζωή του νεαρού γαλαζοαίματου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τζορτζ θα γίνει εσωτερικός μαθητής στο Κολλέγιο Ίτον, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπειρίας του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ετοιμάζεται να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος γνώρισε μερικούς από τους καλύτερους φίλους του στο σχολείο. Θα είναι η πρώτη φορά από το 2019 που ο Τζορτζ θα φοιτά σε σχολείο χωρίς τουλάχιστον ένα από τα δύο αδέλφια του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούι.

Παράλληλα, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ συνεχίζουν να καθοδηγούν τον μεγαλύτερο γιο τους σε μια ελεγχόμενη πορεία προς τη δημόσια ζωή, με τον Τζορτζ να αναλαμβάνει έναν μικρό αλλά αυξανόμενο αριθμό επίσημων υποχρεώσεων κάθε χρόνο.

Εθεάθη για τελευταία φορά στο Γουίμπλεντον με την οικογένειά του νωρίτερα αυτό το μήνα, αλλά είναι απίθανο να εμφανιστεί ξανά δημοσίως μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο το φθινόπωρο. Ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο μικρότερος αδελφός τους Λούι θα απολαύσουν τώρα τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ο Τζορτζ ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στο σχολείο Lambrook, το ιδιωτικό μικτό προπαρασκευαστικό σχολείο στο Μπέρκσαϊρ όπου περιστασιακά διέμενε ως εσωτερικός, έτοιμος για τη μετάβασή του στο αρρένων Ίτον, όπου τα δίδακτρα ξεπερνούν τις 65.000 λίρες το χρόνο.

Ο Τζορτζ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος από τα παιδιά του Ουίλιαμ και της Κέιτ, συστήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο όταν οι γονείς του βγήκαν από την πτέρυγα Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο κρατώντας τον στην αγκαλιά τους.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών για το ύψος και την ωριμότητά του

Ντυμένη με ένα καλοκαιρινό φόρεμα σε απαλό μπλε χρώμα, η Κέιθριν έλαμπε καθώς εκείνη και ο Ουίλιαμ αποκάλυψαν το πρώτο τους παιδί, τον Τζορτζ Αλέξανδρο Λούι, στον κόσμο. Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο «μεγαλωμένος» φαινόταν ο Τζορτζ στην τελευταία του φωτογραφία γενεθλίων, με τους χρήστες του X να γράφουν: «Τι εννοείτε ότι είναι επίσημα έφηβος;!».

Ένα άτομο πρόσθεσε: «Έφηβος επιτέλους! Εύχομαι στον Πρίγκιπα Τζορτζ Πολύ Χαρούμενα 13α Γενέθλια! Ελπίζω να είχε μια υπέροχη μέρα, περιτριγυρισμένος από την καταπληκτική οικογένεια και τους φίλους του xx».

Οι θαυμαστές εξέφρασαν το ίδιο συναίσθημα αφού ο Τζορτζ συνόδευσε τη Βασιλική Οικογένεια για να γιορτάσουν τα επίσημα γενέθλια του παππού του, Βασιλιά Καρόλου, στο Trooping the Colour τον περασμένο μήνα.

Σχολίασαν με ενθουσιασμό ότι «μεγαλώνει τόσο γρήγορα», καθώς ο Τζορτζ φαινόταν ήρεμος και γεμάτος αυτοπεποίθηση ενώ χαιρετούσε τα πλήθη κατά τη διάρκεια της διαδρομής με την άμαξα προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, δίπλα στη μητέρα του, την αδελφή του Σάρλοτ και τον μικρότερο αδελφό του Λούι.

Όσοι παρακολουθούν τη βασιλική οικογένεια εντυπωσιάστηκαν επίσης από το εντυπωσιακό ύψος του Τζορτζ όταν συνόδευσε την Κέιθριν στην βάση RAF Coningsby στο Λίνκολνσαϊρ τον περασμένο μήνα.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από το Παλάτι του Κένσινγκτον έδειχνε τη βασιλική μητέρα και τον γιο να επιθεωρούν τα αεροπλάνα στις εγκαταστάσεις — με τον νεαρό πρίγκιπα να είναι πλέον ελάχιστα πιο κοντός από τη μητέρα του, η οποία έχει ύψος 1,75 μ.

Οι θαυμαστές ήταν πεπεισμένοι ότι ο Τζορτζ θα «ξεπεράσει την Κέιτ μέχρι τα Χριστούγεννα» όταν συνόδευσε τη Βασιλική Οικογένεια στην παραδοσιακή πασχαλινή λειτουργία τον Απρίλιο, καθώς ο μέλλων διάδοχος βρίσκεται ήδη πολύ πάνω από τους ώμους του πατέρα του, ο οποίος έχει ύψος 1,91 μ.

«Ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω πόσο ψηλός γίνεται ο πρίγκιπας Τζορτζ και είναι μόλις 12», έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή. Ένας άλλος σχολίασε: «Χρόνε επιβράδυνε. Μπορείς να δεις πόσο ψηλός είναι ο πρίγκιπας Τζορτζ εδώ, ειδικά με την Κέιθριν να φοράει τακούνια».

Η υποστήριξη της οικογένειας και οι προκλήσεις του μέλλοντος

Ενόψει των 13ων γενεθλίων του, ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρόμπερτ Τζόμπσον δήλωσε στη Daily Mail ότι ο χρόνος του πρίγκιπα Τζορτζ στο Ίτον θα απέχει πολύ από τις εμπειρίες του πατέρα του λόγω της «σταθερής» του ζωής στο σπίτι.

«Η διαφορά είναι τα πάντα», είπε ο κ. Τζόμπσον. «Ο Ουίλιαμ μπήκε στο Ίτον [σε ηλικία 14 ετών] κουβαλώντας τον συζυγικό πόλεμο των γονιών του. Ο Τζορτζ μπαίνει προερχόμενος από ένα σταθερό σπίτι».

Ο κ. Τζόμπσον δήλωσε ότι ο μέλλων Βασιλιάς και η Βασίλισσα έκαναν τα πάντα και με το παραπάνω για να υποστηρίξουν τον μεγαλύτερο γιο τους στη μετακόμιση, καθώς ο Τζορτζ προετοιμάζεται για μια νέα ακαδημαϊκή εποχή. «Τους ζήτησε αν μπορούσε να είναι εβδομαδιαίος εσωτερικός στο Lambrook. Συμφώνησαν. Αυτό τον βοήθησε να αναπτυχθεί, να γίνει μέρος μιας συλλογικότητας», δήλωσε ο ειδικός.

«Είναι έξυπνος. Αγαπά την ιστορία. Στεκόμενος μπροστά στην πανοπλία του Ερρίκου Η΄ τον περασμένο Οκτώβριο, ο πατέρας του το είπε ξεκάθαρα: “Ο Τζορτζ, ο γιος μου, είναι πολύ καλύτερος στην ιστορία από μένα, και πρέπει να επιβεβαιώνω τις ημερομηνίες μαζί του τώρα”.

Παίζει ποδόσφαιρο και χόκεϊ. Το χόκεϊ είναι το άθλημα της μητέρας του. Υποστηρίζει την Άστον Βίλα, όπως ο μπαμπάς του. Χαρούμενος να ζητωκραυγάζει και να σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα δημοσίως. Δεν γλίτωσε από τον πόνο. Είδε τη μητέρα του να παλεύει και να νικά τον καρκίνο. Είδε τον παππού του να ζει με αυτόν. Εμφανίστηκε πιο σταθερός.

Το Ίτον θα είναι μια πρόκληση, αλλά το ότι βρίσκεται κοντά στο σπίτι, στη σκιά του Κάστρου του Ουίνδσορ, θα βοηθήσει. Καθώς θα βγαίνει με το φράκο και τον αιωρούμενο γιακά του, θα μοιάζει με ζωγραφιά.

Αλλά το περιβάλλον θα τον προστατεύσει όπως προστάτευσε τον πατέρα του που ευδοκίμησε εκεί. Μετά χρόνος. Πάρα πολύς χρόνος, ας ελπίσουμε, για χάρη του Τζορτζ».

Από τις κερκίδες του Γουίμπλεντον στα φωτογραφικά πορτρέτα

Τα γενέθλια του Τζορτζ έρχονται μετά την τελευταία δημόσια έξοδό του στους τελικούς του Γουίμπλεντον μαζί με τους γονείς του και την αδελφή του Σάρλοτ.

Τα αδέλφια κέρδισαν τις καρδιές των θαυμαστών καθώς έσπευσαν έξω από το Βασιλικό Βασιλικό Θεωρείο (Royal Box) του Κεντρικού Γηπέδου για να πάρουν καπέλα ηλίου όταν οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο ανέβηκαν στους 29°C την τελευταία ημέρα του Πρωταθλήματος.

Φωτογραφίες έδειχναν τον Τζορτζ να χρησιμοποιεί ένα βενταλάκι χειρός καθώς παρακολουθούσε τον Γιάνικ Σίνερ να νικά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό αγώνα του τουρνουά.

Αφού εγκαταστάθηκε, φάνηκε ότι η αποπνικτική ζέστη είχε επηρεάσει τον νεαρό γαλαζοαίματο, με τον Τζορτζ να φωτογραφίζεται να χρησιμοποιεί έναν λευκό φορητό ανεμιστήρα παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποίησε η μητέρα του την προηγούμενη ημέρα για τον τελικό των γυναικών.

Ο νεαρός πρίγκιπας φαινόταν με αναμμένα μάγουλα καθώς κρατούσε τον εαυτό του δροσερό και ενυδατωμένο κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα θερμού καιρού. Ήταν μια μέρα γεμάτη διασκέδαση για τον Τζορτζ και τη Σάρλοτ, οι οποίοι εθεάθησαν να γελούν και να συζητούν μεταξύ τους φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου – ενώ το νεότερο παιδί της Ουαλίας, ο Λούι, που έκλεισε τα οκτώ νωρίτερα φέτος, ήταν αισθητά απών.

Το πορτρέτο για τα 12α γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ λήφθηκε από τον βασιλικό φωτογράφο Τζος Σίνερστο Νόρφολκ. Στη φωτογραφία, ο Τζορτζ είναι ντυμένος με ένα λευκό καρό πουκάμισο συνδυασμένο με ένα χακί αμάνικο γιλέκο, καθώς σκύβει πάνω από μια ξύλινη αυλόπορτα και χαμογελά στην κάμερα.

Ένα χρόνο πριν από αυτό, το Παλάτι του Κένσινγκτον κοινοποίησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Τζορτζ, που φαινόταν κομψός με κοστούμι, όταν έκλεισε τα 11 του χρόνια.