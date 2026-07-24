Όσα έγιναν στη Δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Οι διάλογοι των πολιτικών αρχηγών, οι εκλογές και τα Γλυπτά του Παρθενώνα

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Σε διαφορετικό σκηνικό από το καθιερωμένο πραγματοποιήθηκε η δεξίωση για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την οποία παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Αττική άλλαξαν τον αρχικό σχεδιασμό της εκδήλωσης. Η βροχή οδήγησε τους διοργανωτές να μεταφέρουν τη δεξίωση από τον κήπο στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Ήταν η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, στη δεξίωση είχαν προσκληθεί 1.697 πρόσωπα από την πολιτειακή, πολιτική, στρατιωτική, δικαστική, ακαδημαϊκή, επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Στη Δεξίωση παρέστησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μέλη της κυβέρνησης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο Ευρωπαίος επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ευρωβουλευτές και βουλευτές.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι αρχηγοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, αντιστασιακοί, εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών, κοινωφελών ιδρυμάτων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα για τη Δημοκρατία

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε μήνυμα ενότητας, θεσμικής ευθύνης και πολιτικής αυτοσυγκράτησης.

«Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, σημειώνοντας ότι «η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη όσων κατέχουν δημόσια αξιώματα. «Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε τον σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας», τόνισε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι πολιτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα, όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση· ούτε μέτρο, όταν εμείς δεν τηρούμε πρώτοι το μέτρο».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τη Δημοκρατία κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού σε πολιτειακό και θεσμικό επίπεδο. «Η Δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτειακό και θεσμικό επίπεδο. Και επειδή η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, “δημοκρατία κέκληται”. Είναι η διαχείριση της μοίρας ενός λαού και ενός κράτους από τον ίδιο τον λαό, με κανόνες και αρχές. Είναι η γοητεία, αλλά και η βαριά ευθύνη να ορίζεις τη μοίρα σου και τη μοίρα του τόπου σου, σε διαρκή αναμέτρηση με καταγωγικές αδυναμίες της Δημοκρατίας, όπως η δημαγωγία, η παραπληροφόρηση, η αδιαφορία και η διαβολή. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουν τον ασθενέστερο λόγο να φαίνεται αληθοφανής, το περίφημο “τον ήσσονα λόγον κρείττω ποιείν”», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την επέτειο ημέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, «ποτέ από το χρέος μη κινούντες», αλλά και ημέρα περισυλλογής. «Σαν σήμερα τελείωσε μια επταετία αυταρχισμού, που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στον αντίποδα αυτής της τραγωδίας, η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι θεμελιώδεις κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης. Κατακτήσεις που ανήκουν εξίσου στις πολιτικές παρατάξεις, αλλά προπαντός ανήκουν στον ελληνικό λαό».

Η βροχή άλλαξε τον καθιερωμένο σχεδιασμό

Η βροχή μετέφερε και την καθιερωμένη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς από το κιόσκι του κήπου σε αίθουσα του δεύτερου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

Πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχαν σύντομη συνομιλία, ενώ περίμεναν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό.

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Δημήτρη Κουτσούμπα για τη διαφορετική εικόνα της εκδήλωσης λόγω της βροχής, εκείνος απάντησε χαριτολογώντας: «Προτιμώ το πράσινο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραπέμποντας στο χρώμα του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Το είπες». «Δεν εννοούσα το ΠΑΣΟΚ», απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Λίγο αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισήλθε στην αίθουσα μαζί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. «Μας τα χάλασε λίγο η βροχή», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Οι παρουσίες και οι απουσίες

Από τη δεξίωση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Ρένα Δούρου, η οποία γνωστοποίησε την απόφασή της με ανακοίνωση.

Δεν παρέστησαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασσελάκης.

Την Ελληνική Λύση εκπροσώπησε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ο βουλευτής Βασίλης Βιλιάρδος.

Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε».

Αναφερόμενος στις απουσίες, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν».

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών

Η άτυπη συνάντηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Σε αυτήν συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Βασίλης Βιλιάρδος.

Η συζήτηση περιλάμβανε τις επόμενες εθνικές εκλογές, την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, το ενδεχόμενο διεξαγωγής τηλεμαχίας με πολλούς υποψηφίους, καθώς και θέματα καθημερινότητας και άθλησης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας τη σύνθεση των παρευρισκομένων, ανέφερε: «Το άθροισμα μού θυμίζει τις αρχές της Μεταπολίτευσης».

Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο Κωνσταντίνος Τασούλας φέρεται να σχολίασε: «Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο διεξαγωγής τηλεμαχίας με πολλούς υποψηφίους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαριτολογώντας: «Να γίνει με ΑΣΕΠ».

Οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν επίσης για τον τρόπο με τον οποίο αθλούνται. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι περπατά, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είχε υποχωρήσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στη μέση.

Η συζήτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης βρέθηκε και η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν μετά τη συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού απέναντι στο ελληνικό αίτημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών, θέση με την οποία συμφώνησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι εκλογές στα πολιτικά πηγαδάκια

Οι επόμενες εκλογές αποτέλεσαν βασικό θέμα συζήτησης και στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν μεταξύ υπουργών, βουλευτών της συμπολίτευσης και στελεχών της αντιπολίτευσης.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο», είχε επαναλάβει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.

Η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς στις συνομιλίες των προσκεκλημένων σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Οι συνομιλίες Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Τον υποδέχθηκαν η διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας Ντενίζ Λιάπη, η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή και ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλης Νταβώνης.

Ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στην αίθουσα της δεξίωσης, όπου χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, μεταξύ των οποίων τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξαν αρχικά μια σύντομη χειραψία, λίγη ώρα μετά την πολιτική αντιπαράθεση που είχαν στη Βουλή. Αργότερα, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί συνομίλησαν σε πιο χαλαρό κλίμα, παρουσία των Νικήτα Κακλαμάνη, Δημήτρη Κουτσούμπα, Νίκης Κεραμέως, Λουκά Αποστολίδη και Γιάννη Στουρνάρα.

Οι τέσσερις τιμώμενοι προσκεκλημένοι

Ιδιαίτερη θέση στη δεξίωση είχαν τέσσερις τιμώμενοι προσκεκλημένοι, με τους οποίους συνομίλησε και ο πρωθυπουργός.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιώργος Μυριάδης, ο οποίος συγκέντρωσε βαθμολογία 19,80 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο οποίος συγκέντρωσε βαθμολογία 19,75.

Τιμώμενη προσκεκλημένη ήταν επίσης η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της Φουρνάς Ευρυτανίας και την προσέλκυση νέων κατοίκων στο χωριό.

Ο τέταρτος τιμώμενος προσκεκλημένος ήταν ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος προσγείωσε με ασφάλεια μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά την εκδήλωση σοβαρής μηχανικής βλάβης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αρκετοί παρευρισκόμενοι συνομίλησαν με τον αντισμήναρχο και αναφέρθηκαν στην ψυχραιμία και στον χειρισμό του περιστατικού.

Η μουσική και τα στιγμιότυπα της δεξίωσης

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία παρουσίασε έργα των Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι και Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο.

Στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, μέλος στρατιωτικής μπάντας έπαιξε στο πιάνο της βασίλισσας Φρειδερίκης, το οποίο παραμένει λειτουργικό και κουρδισμένο.