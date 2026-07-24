Μητσοτάκης για αυτοκινητόδρομο Ε65: «Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε βίντεο και κείμενο για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65, χαρακτηρίζοντάς τον «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή» έργο που αποδεικνύει την καθημερινή αλλαγή της Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου με την αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του από το 2019 για την ολοκλήρωσή του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, χαρακτηρίζοντάς τον «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή» έργο που αποδεικνύει ότι «η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».
  • Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, υπενθυμίζεται η δέσμευσή του από το 2019 ότι «θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής».
  • Ο πρωθυπουργός, κατά τα εγκαίνια, τόνισε ότι το έργο αποδεικνύει «ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά», ενώ αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης λέγοντας: «Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανάρτηση για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».

Στη συνέχεια προβάλλονται εικόνες από τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου και την ομιλία του πρωθυπουργού, όπου επισημαίνει ότι αποδεικνύεται «ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά».

«Και να το ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης,… Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ», λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας εικόνες από τον νέο αυτοκινητόδρομο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ