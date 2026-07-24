Μητσοτάκης για αυτοκινητόδρομο Ε65: «Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά»

Ανάρτηση για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για έναν «εντυπωσιακό, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει την αναγγελία του έργου στις 20/12/2019 όπου ανέφερε: «θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου».

Στη συνέχεια προβάλλονται εικόνες από τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου και την ομιλία του πρωθυπουργού, όπου επισημαίνει ότι αποδεικνύεται «ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά».

«Και να το ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης,… Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ», λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας εικόνες από τον νέο αυτοκινητόδρομο.