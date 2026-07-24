Κακοκαιρία στην Εύβοια: Δρόμοι πλημμύρισαν στη Χαλκίδα – Προβλήματα στις μετακινήσεις

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Προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στη Χαλκίδα, καθώς μεγάλος όγκος νερού συσσωρεύτηκε σε δρόμους της πόλης.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εύβοια και προκαλεί προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Η Χαλκίδα συγκαταλέγεται στα σημεία που δέχθηκαν σημαντικό όγκο βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μετατραπούν σε χειμάρρους.

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Δυσκολίες στην κυκλοφορία

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, καθώς σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί μεγάλες συγκεντρώσεις υδάτων. Τα πλημμυρικά φαινόμενα δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις τόσο των οδηγών όσο και των πεζών.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνουν στα σημεία όπου κρίνεται αναγκαίο.