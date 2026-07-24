«Βόμβα» στο NBA: Στους Φιλαδέλφεια Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Συμφώνησε για 1+1 χρόνο και 8 εκατ. δολάρια

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα συνεχίσει, σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, την καριέρα του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο αξίας 8 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπει οψιόν παίκτη για τη δεύτερη σεζόν.

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Αθλητισμός

ΛεΜπρόν Τζέιμς
(AP Photo/Jessie Alcheh)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. – Συμφώνησε για διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατ. δολαρίων, με οψιόν παίκτη για τη δεύτερη σεζόν. – Η μετακίνησή του στη Φιλαδέλφεια προσθέτει έναν ακόμη σταθμό στη μακρά πορεία του στο NBA και ενισχύει το ρόστερ των Σίξερς.

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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς  κατέληξε σε συμφωνία με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, ο Τζέιμς συμφώνησε με την ομάδα της Φιλαδέλφειας για διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει οψιόν παίκτη για τη δεύτερη σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο Τζέιμς θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα παραμείνει στους Σίξερς και κατά το δεύτερο έτος του συμβολαίου του.

Η πορεία του στο NBA

Ο Τζέιμς ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2003 με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στους οποίους αγωνίστηκε έως το 2010. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Μαϊάμι Χιτ, όπου παρέμεινε μέχρι το 2014.

Ο Αμερικανός φόργουορντ επέστρεψε στους Καβαλίερς το 2014 και φόρεσε ξανά τη φανέλα τους έως το 2018. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς, στους οποίους αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Οι αριθμοί της καριέρας του

Στους 1.622 αγώνες κανονικής περιόδου που έχει δώσει στο NBA, ο Τζέιμς καταγράφει κατά μέσο όρο 26,8 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 1,5 κλεψίματα, με χρόνο συμμετοχής 37,6 λεπτά ανά αγώνα.

Παράλληλα, σε 302 αναμετρήσεις πλέι οφ, έχει μέσο όρο 28,2 πόντους, 8,9 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,7 κλεψίματα, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 41,2 λεπτά.

Η ενδεχόμενη μετακίνησή του στη Φιλαδέλφεια θα προσθέσει έναν ακόμη σταθμό στη μακρά πορεία του στο NBA και θα ενισχύσει το ρόστερ των Σίξερς με έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος.

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