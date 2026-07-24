Αναστάσιος Ράμμος για τις εξαρτήσεις: «Τώρα είμαι κοντά στα δύο χρόνια και εννέα μήνες, σε πλήρη αποχή»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν ο Αναστάσιος Ράμμος. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για την εξάρτηση που είχε από ουσίες, ενώ αναφέρθηκε με πολύ τρυφερό τρόπο στη σύζυγό του, με την οποία πριν από λίγους μήνες απέκτησαν την κόρη τους.

«Είχα θέμα με καταχρήσεις, με ουσίες. Ήμουν εξαρτημένος. Έπαιζαν όλα. Δεν είχα όνειρα τότε. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω. Ο οικονομικός μου πάτος δεν με ένοιαζε.

Με ένοιαζε μόνο να παίρνω την ουσία και να εξυπηρετώ αυτόν τον εθισμό που είχα. Τραγουδούσα τότε, και πριν το τραγούδι. Εγώ το πρώτο ναρκωτικό, γιατί συμπεριλαμβάνω και το ποτό σε αυτό το κομμάτι, ήμουν ακόμα σχολείο όταν ήπια πρώτη φορά ποτό.

Ο εθισμός υπήρχε στην οικογένειά μου. Αλλά ο εθισμός υπήρχε σε εμένα πριν καν το καταλάβω. Δηλαδή από μικρή ηλικία έλεγα ανέκδοτα, ας πούμε, στο χωριό και με κέρναγαν λεμονίτες στο καφενείο. Φαντάσου ότι εγώ κάθε μέρα πήγαινα και τους έλεγα ανέκδοτα, γιατί ήθελα λεμονίτα. Υπήρχε αυτή η συμπεριφορά, από μικρό παιδί», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Όσο ήμουν μικρός, δεν μου έβαζε κανείς μέτρο. Φυσικά και αυτό έπαιξε ρόλο. Το μέτρο και το πρόγραμμα, επειδή το βλέπω τώρα και από την οικογένειά μου, χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Από την ίδια οικογένεια έχω έναν αδελφό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Στο ίδιο περιβάλλον, στην ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, τα ίδια πράγματα, εγώ πήρα άλλο δρόμο και ο αδελφός μου άλλο. Οπότε έχει να κάνει με το άτομο ξεκάθαρα».

«Η αποτοξίνωση έγινε από όλα»

«Η αποτοξίνωση έγινε από όλα. Τώρα είμαι κοντά στα δύο χρόνια και εννέα μήνες, σε πλήρη αποχή. Ούτε καραμέλα ούζο. Δεν είχα προσπαθήσει ξανά στο παρελθόν να σταματήσω τη χρήση. Όταν το πήρα απόφαση έγινε», ανέφερε στη συνέχεια ο Αναστάσιος Ράμμος.

Μιλώντας για τη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, ο ερμηνευτής είπε πως: «Η σύζυγός μου με εμπιστεύεται απόλυτα. Ήμουν και από την αρχή ξεκάθαρος μαζί της. Με γνώρισε καθαρό. Την αγαπάω πάρα πολύ, είναι το παρεάκι μου! Αρχικά, δεν είχα κάνει ξανά ποτέ σχέση ή να συσχετιστώ με κάποια γυναίκα, νηφάλιος.

Μου είχαν στερήσει τα ναρκωτικά και το να συνδεθώ με έναν άνθρωπο. Τα πάντα. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Κάποιες φορές μου λέει ότι χαίρεται πολύ που βγαίνουμε έξω και ποτέ δεν σκέφτεται αν θα κάνω φασαρία, αν θα μεθύσω, αν θα τσακωθώ με κάποιον… Και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Ότι είμαι εκεί, και δεν αγχώνεται».