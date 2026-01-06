Αναστάσιος Ράμμος για την γέννηση της κόρης του: «Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό»

Ο Αναστάσιος Ράμμος βιώνει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, καθώς το πρωί της Παρασκευής έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και η σύντροφός του, Έφη Σακελλάρη, έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, ο Αναστάσιος Ράμμος περιέγραψε τα συναισθήματά του για τον ερχομό της κόρης του: «Απ’ όλα τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, είναι το πιο σημαντικό. Τα σβήνει όλα», είπε με συγκίνηση, προσθέτοντας πως έχει ήδη συνειδητοποιήσει τη νέα πραγματικότητα που ζει. «Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί της. Και είμαστε εκεί πέρα στο νοσοκομείο με την Έφη… μας δένει, μας έδεσε πιο πολύ. Βλέπω εκεί πέρα και απλά χαζεύω. Είναι πολύ ωραίο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του μιλώντας για τη νέα του καθημερινότητα. «Μπορεί και να νιώσω χαζομπαμπάς, ναι. Πολύ ωραίο πράγμα. Όλα καλά πήγαν στον τοκετό, δόξα τω Θεώ. Εγώ δεν ήμουν μέσα, γιατί κάναμε χειρουργείο, καισαρική, οπότε δεν επιτρέπεται. Αλλά ήμουν εκεί, όλη η οικογένεια ήταν εκεί», ανέφερε.

Η πιο δυνατή στιγμή, όπως είπε, ήταν όταν αντίκρισε για πρώτη φορά το μωρό του. «Η πρώτη στιγμή που μας φωνάξανε εκεί, το είδα… όλοι φωνάζανε και λέγανε “μπράβο πατέρα”. Εκεί δεν το συνειδητοποίησα. Μετά όμως που περνάς την ώρα μαζί της, στο δωμάτιο που ήμασταν οι τρεις μας, όσο πιο πολύ την κοιτάς και λες πού μοιάζει, αρχίζει και καθαρίζει. Στην Έφη μοιάζει. Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο δώρο», είπε.

