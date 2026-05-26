Δώρα Παντέλη: «Μου έλεγαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω φυσιολογικά, θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού»

Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, κάθισε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου η Δώρα Παντέλη. Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί της στις 25 Ιουλίου του 2025, μίλησε για τον τοκετό, και τον λόγο που χρειάστηκε να κάνει καισαρική.

Μιλώντας για την καισαρική, η Δώρα Παντέλη ανέφερε πως: «Γέννησα με καισαρική. Είναι ένα χειρουργείο, να το πούμε και στις κοπέλες που μπορεί να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο, είναι κάτι πολύ δύσκολο, θέλει πολύ μεγάλη αποκατάσταση μετά για να επανέλθει το σώμα. Είναι και κάτι που, επειδή κόβονται επτά στρώσεις για να γίνει αυτό, θέλει μεγάλη αποκατάσταση».

Αμέσως μετά, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Εγώ έκανα γιατί το παιδί ήταν πολύ μεγάλο και δεν είχε γυρίσει. Μου είπε ο γιατρός μου ότι “μπορούμε να το προσπαθήσουμε, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω”.

Αφού έγινε η καισαρική, και είχα πρόβλημα και επιπλοκή και εκεί, μου έλεγαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω φυσιολογικά, θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Θα έχανα πολύ αίμα, και θα αναγκαζόντουσαν πάλι να μου κάνουν καισαρική. Μπορεί να είχα πρόβλημα και μετά. Μπορεί να έχανα τη μήτρα μου μετά, άμα αναγκαζόμουν να κάνω χειρουργείο και δεν είχαμε προλάβει».