Έχω παιδιά: Οι ρόλοι αντιστρέφονται

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει απόψε στις 20:50, με ένα διαφορετικό επεισόδιο.

Σε αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο, η κάμερα αλλάζει πλευρά! Ο Τάσος και η Χαρά γίνονται οι αφηγητές της ιστορίας και μοιράζονται μαζί μας τη δική τους οπτική για τους γονείς τους.

Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που μόνο τα παιδιά διαθέτουν, μας μιλάνε για τις δυσκολίες, τις παραξενιές και την πρόκληση του να μεγαλώνεις… τους γονείς σου.

Μια διαφορετική, τρυφερή και απολαυστική ματιά στην καθημερινότητα της οικογένειας Πολίτη.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης