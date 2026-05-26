Μεσολόγγι: Άγρια επίθεση ανήλικων σε 10χρονο για τα παπούτσια και τα χρήματά του – Μεταφέρεται στο «Καραμανδάνειο»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

aστυνομία περιπολικό ελας
Σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα ένα 10χρονο παιδί Ρομά και φερόμενους ως δράστες άλλους ανήλικους, επίσης Ρομά, έλαβε χώρα στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας aixmi-news.gr, οι δράστες επιτέθηκαν στο αγόρι, προκειμένου να αρπάξουν τα παπούτσια του, αλλά και κάποια κέρματα που είχε στην τσέπη.

Ο 10χρονος θα μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, καθώς δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, που ενδεχομένως επηρέασαν το μάτι του, στο οποίο είχε πρόσφατα υποβληθεί σε επέμβαση.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στον Αστυνομία, ενώ ο Πρόεδρος των Ρομά Μεσολογγίου ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των φερόμενων δραστών, καθώς φαίνεται πως έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

