Χολαργός: «Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί» – Ηχητικά ντοκουμέντα με τις επικοινωνίες των αστυνομικών λίγο μετά τους πυροβολισμούς

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι δραματικές επικοινωνίες των αστυνομικών που έσπευσαν το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στην πολυκατοικία στον Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για περιστατικό με πυροβολισμούς στο συγκεκριμένο σπίτι, στις 23:05. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν την 53χρονη, τραυματισμένη στο πόδι, στην πυλωτή της πολυκατοικίας, αλλά δεν γνώριζαν τι θα αντικρίσουν στο διαμέρισμα του ζευγαριού.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» μετέδωσε τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες των αστυνομικών με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στους διαλόγους καταγράφεται η αγωνία των αστυνομικών, η επιχείρηση προσέγγισης με απόλυτη προσοχή, αλλά και οι πληροφορίες ότι ο δράστης ενδέχεται να είχε αυτοτραυματιστεί.

«Είστε στην οικία; Ποιος άλλος έχει φτάσει; Μια εικόνα για το Κέντρο παράκληση, για το πού είναι ο δράστης και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή» ακούγεται ένας λέει ένας αστυνομικός από το Κέντρο της Άμεσης Δράστης, την ώρα που οι συνάδελφοί του τον ενημερώνουν πως έχουν ανέβει στην οικία και αναζητούν τον δράστη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μεταδίδεται η πληροφορία πως ο άνδρας πιθανόν βρίσκεται στο σπίτι του, ενώ το Κέντρο ενημερώνει ότι καταφθάνει ομάδα ΟΠΚΕ. «Δεν θα ενεργήσουμε μόνοι μας, επιχείρηση μέσα στην οικία. Θα τον καλέσουμε μόνο να βγει έξω», ακούγεται χαρακτηριστικά.

Η ένταση κορυφώνεται όταν οι αστυνομικοί αναφέρουν πως έχουν εισέλθει στο σπίτι, αλλά δεν μπορούν να διαπιστώσουν αν ο δράστης κρατά ακόμα όπλο. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώνεται ο τραυματισμός του άνδρα. «Πιθανόν ο δράστης να έχει αυτοτραυματιστεί», «Έχουμε μπει στο σπίτι, Κέντρο να ξέρετε, δεν μπορούμε να δούμε αν έχει το όπλο στο χέρι του», ακούγεται στους διαλόγους.

«Είμαστε σε κάλυψη», λέει αστυνομικός, ενώ ακολουθεί η πληροφορία ότι στο σπίτι υπήρχαν δύο νόμιμα 9άρια όπλα, καθώς – σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν – «και οι δύο κάνουν σκοποβολή».

«Έχει τραυματιστεί και πυροβοληθεί στο κεφάλι», ακούγεται να λέει αστυνομικός προς το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αμέσως δίνεται εντολή «δεν ακουμπάμε τίποτα, δεν αγγίζουμε τίποτα».

Δείτε το βίντεο: