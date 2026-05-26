Δίκη για τα Τέμπη: Πόσοι θα μπουν στην αίθουσα στην αυριανή συνεδρίαση – Η συμπληρωματική διάταξη της προέδρου του δικαστηρίου

Ο αριθμός των προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ μετά τις αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο μήνα για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος και να προστεθούν επιπλέον καθίσματα, ορίζεται με συμπληρωματική διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αναλυτικά, όπως προβλέπει η διάταξη, που δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Τρίτης στην ιστοσελίδα του Εφετείου Λάρισας, «σε όλες τις επόμενες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα, που αναφέρονται στην από 31-3-2026 Διάταξή μας, αναφορικά με την είσοδο των δικηγόρων, των διαδίκων (κατηγορουμένων και υποστηριζόντων την κατηγορία), των δημοσιογράφων και των τρίτων, καθώς και τις αναφερόμενες απαγορεύσεις, με τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις, που θα ανακοινώνονται, είτε προφορικά, είτε εγγράφως».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27ης Μαΐου 2026, κατά την οποία θα εξεταστούν αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και θα υποβληθούν ενστάσεις κλπ, από τα διάδικα μέρη, ενόψει του γεγονότος ότι έχει αυξηθεί η χωρητικότητα της αίθουσας, διευκρινίζουμε ότι:

Θα εισέλθουν στην αίθουσα:

1. οι 36 κατηγορούμενοι,

2. όλοι οι διάδικοι που δήλωσαν ενώπιον του ακροατηρίου υποστήριξη της κατηγορίας (250 τον αριθμό περίπου)

3. οι συνήγοροι των διαδίκων (240 τον αριθμό περίπου)

4. οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ενώ οι τρίτοι (μέχρι τον αριθμό των 110 ατόμων) θα εγκατασταθούν στην κείμενη εκ δεξιών της εισόδου επιπρόσθετη αίθουσα εμβαδού 109,57 τμ.

