Μητρώο Ακινήτων: Ενιαίος έλεγχος και διασταυρώσεις σε real time – Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει και πότε θα τεθεί σε ισχύ

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

Αθήνα σπίτια ακίνητα
Φωτογραφία: Unsplash
Αντίστροφη μέτρηση για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο και να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά. Επί της ουσίας θα γίνεται διασταύρωση στοιχείων σε real time, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων.

Πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το Δημόσιο για την ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ERTNews, ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Τα στοιχεία που ενοποιούνται

Το νέο σύστημα ενοποιεί δεδομένα από το Κτηματολόγιο, το Ε9, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλες βάσεις, επιτρέποντας στις Αρχές να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση κάθε ακινήτου. Ποιος το κατέχει, πώς χρησιμοποιείται, αν είναι μισθωμένο και ποιο είναι το δηλωμένο εισόδημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου να επισημαίνει ότι θα εντοπιστούν χιλιάδες ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά, αλλά παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ρεύματος, γεγονός που υποδηλώνει αδήλωτη χρήση ή μίσθωση.

Την ίδια στιγμή, το εργαλείο αναμένεται να συμβάλει και στη βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής, καθώς το κράτος θα μπορεί να κατευθύνει με μεγαλύτερη ακρίβεια στεγαστικά και άλλα επιδόματα στους πραγματικά δικαιούχους.

