Νίκος Ανδρουλάκης: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Ανδρουλάκης
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη συζήτηση για τη θεσμικότητα και την ανανέωση της θητείας του Κεντρικού Τραπεζίτη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για πολιτική αντίφαση και έθεσε ερωτήματα για τους δανειολήπτες, τα funds, τους servicers, τις τραπεζικές χρεώσεις και τη διαφορά στα επιτόκια.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε στη δήλωσή του:

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα.

Αφήστε, λοιπόν, κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

  • Γιατί ακόμη και σήμερα, με εσάς πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;
  • Γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;
  • Γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;

Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες.

Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο».

