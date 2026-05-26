Παναθηναϊκός: Νέος προπονητής των «πρασίνων» και επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» έως το 2028.

Η συμφωνία του 38χρονου τεχνικού προβλέπει οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο. Οι ετήσιες αποδοχές του ίδιου και του επιτελείου του ανέρχονται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Νίστρουπ είχε μείνει ελεύθερος μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Κοπεγχάγη στις 29 Μαρτίου 2026. Ο Δανός τεχνικός είχε προηγουμένως εργαστεί ως πρώτος προπονητής στη Βίμποργκ και στην Κοπεγχάγη, καταγράφοντας σημαντική παρουσία στο δανικό ποδόσφαιρο.

Πριν από την αποχώρησή του από την ομάδα της Δανίας, ο Νίστρουπ είχε προσελκύσει ενδιαφέρον από συλλόγους της Γερμανίας. Το ποδοσφαιρικό στυλ που υποστηρίζει θεωρήθηκε συμβατό με το μοντέλο που χρησιμοποιούν αρκετές γερμανικές ομάδες. Το όνομά του είχε συνδεθεί με τους πάγκους της Λειψίας και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όμως η Κοπεγχάγη δεν είχε δείξει τότε πρόθεση να τον αφήσει να αποχωρήσει.

Ο Παναθηναϊκός δίνει πλέον τα ηνία στον Δανό προπονητή, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1988 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έκανε τα πρώτα βήματά του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Κοπεγχάγη, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την πορεία που ήθελε. Ακολούθησε η ισλανδική Χαφναρφιόρντουρ όπου όμως κι εκεί οι τραυματισμοί οδήγησαν σε μία σύντομη διαδρομή. Τελευταία του ομάδα ως ποδοσφαιριστής ήταν η Φρέμαντ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Εν τέλει σε ηλικία μόλις 23 ετών εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας σχεδόν άμεσα την προπονητική του πορεία.

Το 2013 ξεκίνησε ως προπονητής της Κ17 της Κοπεγχάγης και έξι χρόνια αργότερα ανέλαβε πρώτος προπονητής της Βίμποργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Έμεινε ενάμισι χρόνο εκεί, αφού δέχθηκε και αποδέχθηκε πρόταση της Κοπεγχάγης να αναλάβει πρώτος βοηθός του προπονητή Γες Θόρουπ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπεγχάγη πρόσφερε στον Νίστρουπ τη θέση του πρώτου προπονητή. Οδήγησε την Κοπεγχάγη στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων (2023, 2025), αλλά και σε μία σπουδαία πρόκριση (σεζόν 2023-24) από τους ομίλους του Champions League στα νοκ άουτ, προσπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γαλατασαράι στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από τη Μπάγερν Μονάχου.

Η συνεργασία του με την Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Καλωσορίζουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!