Μπουντεσλίγκα: Η Πάντερμπορν έριξε την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

wolfsburg
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την επάνοδό της στην Bundesliga πανηγυρίζει από το βράδυ της Δευτέρας (25/5) η Πάντερμπορν, η οποία στον δεύτερο αγώνα μπαράζ επικράτησε με 2-1 εντός έδρας επί της Βόλφσμπουργκ. Μετά το 0-0 στο πρώτο ματς της «Βολκσβάγκεν Αρένα» και το αποψινό αποτέλεσμα στην παράταση (ο κανονικός αγώνας στο 90λεπτο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1), η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, για πρώτη φορά στην Ιστορία της!

Όλα ξεκίνησαν ιδανικά για τους «λύκους», με τον Πεϊτσίνοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 3ο λεπτό. Ωστόσο, η ομάδα του Έλληνας κεντρικού αμυντικού βρέθηκε σύντομα σε δύσκολη θέση, μιας και στο 14′ ο Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από απρόσεκτο μαρκάρισμα πάνω στον Μάτες Χάνσεν.

Μπροστά σε 15.000 θεατές σε ένα κατάμεστο γήπεδο, η Πάντερμπορν πήρε σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση, η οποία ήρθε στο 38′ με το γκολ του Μπίλμπιγια.

Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Πάντερμπορν αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεση στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η Βόλφσμπουργκ άντεξε και το δεύτερο ματς των μπαράζ ανόδου/παραμονής οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, όπου ο Κούρντα «σφράγισε» τη νίκη στο 100ό λεπτό και ταυτόχρονα την άνοδο των γηπεδούχων στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της Γερμανίας για τρίτη φορά στην Ιστορία της (προηγήθηκαν εκείνες του 2014 και του 2019).

Πηγή: Ertsports

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:43 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Προχωρά ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν με Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL, όμως οι άνθρωποι της ομάδας προ...
15:35 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Παρασκευάς Άντζας: Την Τρίτη στη Δράμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε απ...
08:18 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Αποθέωση και ολονύχτιο πάρτι για την «κούπα» από μια κόκκινη λαοθάλασσα στον Πειραιά – Πώς το «Bartzokas ball» διέλυσε τη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο του και η Ελλάδα «κάηκε» απ’ άκρη σ’ άκρη! Η αρχ...
03:15 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Δηλώσεις Γιώργου Μπαρτζώκα: «Πριν 6,5 χρόνια δεν ήθελα να έρθω και το έκανα για τους Αγγελόπουλους»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του λίγη ώρα μετά την κατάκτηση της...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν