Λίβανος: 7 νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Εντείνονται οι μάχες με τη Χεζμπολάχ μετά το διάγγελμα Νεντανιάχου

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε όλο το νότιο Λίβανο έχουν σκοτώσει επτά άτομα και έχουν τραυματίσει αρκετούς άλλους, αναφέρει το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), μετά τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων του Ισραήλ με στόχο τη «συντριβή» της Χεζμπολάχ που προανήγειλε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν «πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ», ενώ η σιιτικη οργάνωση ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι απάντησε με μπαράζ επιθέσεων εναντίον τριών ισραηλινών στρατοπέδων.

Αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο κοινότητες στις περιφέρειες της Τύρου και της Ναμπάτιας, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το βράδυ, η ισραηλινή αεροπορία συνέχισε πλήττοντας τον ανατολικό Λίβανο, πάντα κατά το ANI. «Οκτώ βομβαρδισμοί στοχοποίησαν τη Μασγάρα, στη δυτική Μπεκάα, δημιουργώντας ζώνη πυρός γύρω από την κοινότητα», τόνισε.

Δεκάδες επιδρομές σημειώθηκαν σε πόλεις και χωριά του νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, που επέβαιναν σε δυο οχήματα και σε μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το NNA, μια αεροπορική επίθεση με στόχο τη Ματσγκάρα σκότωσε πέντε άτομα, άφησε πολλούς τραυματίες και ανάγκασε τις ομάδες διάσωσης να απομακρύνουν επιζώντες από κάτω από τα ερείπια στοχευμένων σπιτιών.

Μια ξεχωριστή αεροπορική επιδρομή στην Κουταρίγιε ελ-Σιγιάντ σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε δύο άλλα.

Επιπλέον, πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο διαδοχικές επιδρομές στην πόλη της Ναμπάτιας, παράλληλα με δύο ακόμη επιδρομές με στόχο την Τσμάιτ και τη Ρατσάφ στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ.

Χθες στο τέλος της ημέρας κάτοικοι έφευγαν από τη νότια Βηρυτό, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Στον κυριότερο οδικό άξονα, δεκάδες αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έφευγαν, ενώ ο δρόμος ήταν άδειος στην αντίστροφη κατεύθυνση.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκοτώνουν παντρεμένο ζευγάρι στο νότιο Λίβανο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν έναν άνδρα και τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην πόλη Άραμπ Σαλίμ, στο νότιο Λίβανο, ανέφερε το NNA.

Ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης προσπαθούσαν να ανακτήσουν τα πτώματα. Ένας νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του αφού τραυματίστηκε χθες σε ισραηλινή επιδρομή στην ίδια πόλη.

Το NNA ανέφερε επίσης επιθέσεις στις πόλεις Γιατέρ, Χαντάθα, Χάρις και Κφαρ στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, Τζαμπάλ αλ-Μπατούμ, Ζιμπκίν και Ρασκανάνιγιε στην περιοχή Τάιρε και Τούλ στην περιοχή της Ναμπάτιας.

IDF: Χτυπήματα σε «πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 22:30 ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», έπληξε «πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ», χρησιμοποιώντας «περίπου 85 όπλα» σε «διάφορες περιοχές του Λιβάνου» προκειμένου «να εξαλείψει απειλές».

Ακόμη, ανέφερε ότι «εξάλειψε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν με μοτοσικλέτες».

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε πως ο στρατός του θα «εντείνει» την επίθεση στον Λίβανο για να «συντρίψει» τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Οι αρχές στο βόρειο Ισραήλ κλείνουν τα σχολεία μέχρι νεωτέρας

Οι τοπικές αρχές στο βόρειο Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά αύριο μέχρι νεωτέρας, ανέφερε η εφημερίδα The Times of Israel, καθώς ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός θα εντείνει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Η απόφαση ελήφθη ανεξάρτητα και χωρίς οδηγίες από τον στρατό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δημοσιοποίησε διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δέκα και πλέον κοινοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στις περιφέρειες Τζαζίν και Ναμπάτια, κι άλλες που αφορούσαν την Τύρο και τα περίχωρά της, συμπεριλαμβανομένου καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων.

Χεζμπολάχ: Μπαράζ επιθέσεων κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό.

Με σειρά ανακοινώσεών του, το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο στρατόπεδο Σομέρα, επιθέσεις εναντίον άλλων δύο στρατιωτικών μονάδων στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και εναντίον στρατιωτικής θέσης στη Μισγκάβ Αμ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι υπαξιωματικός του σκοτώθηκε «σε μάχη» στον νότιο Λίβανο, με τις απώλειες στις τάξεις του να φτάνουν τις 23 το διάστημα αυτό.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στο λιβανικό έδαφος και για πλήγμα εναντίον «συγκέντρωσης στρατιωτών» σε κοινότητα του βόρειου Ισραήλ «με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα».

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, άλλος βαρόνος της ισραηλινής άκρας δεξιάς, απαίτησε να ξαναρχίσει «εντατικός πόλεμος» και να «καταληφθεί ο έλεγχος» του ποταμού Ζαχράνι, βόρεια από τον Λιτάνι.

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει κυριεύσει ζώνη βάθους κάπου 10 χιλιομέτρων στο λιβανικό έδαφος, έλαβε διαταγή να σκοτώσει κάθε μαχητή της Χεζμπολάχ που βρίσκεται στον νότιο Λίβανο, από τα ισραηλινολιβανικά σύνορα ως τον Λιτάνι.

Οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.185 ανθρώπους από την έναρξη του νέου πολέμου, τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε χθες και πρόσθεσε 34 θανάτους στο σύνολο μέσα σε μια μέρα.

Οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ -που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις- αναμένεται να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις τους στην Ουάσιγκτον τη 2η και την 3η Ιουνίου, έπειτα από συνάντηση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεών τους στο αμερικανικό Πεντάγωνο την 29η Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ, επανεβεβαιώνοντας πως η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο είναι «μη διαπραγματεύσιμη» προϋπόθεση.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε προχθές Κυριακή το βράδυ την αντίθεση του κινήματος στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι απέρριψε τον αφοπλισμό της παράταξης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει την «ανατροπή» της κυβέρνησης και θέλει να «ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τους όρους πιθανής συμφωνίας ειρήνης, παρά τις πελώριες αποκλίσεις, μεταξύ άλλων για την υπόθεση του Λιβάνου–η Τεχεράνη αξιώνει η όποια συμφωνία να εφαρμοστεί σε «όλα» τα μέτωπα.

Πηγές: Aljazeera, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ