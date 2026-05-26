Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο για τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Uncategorized

lavrov
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, συζητώντας την κατάσταση στο Ιράν και τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε από την πλευρά του ότι, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγές: Reuters, AFP, Aljazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

Αυστριακή ιστοσελίδα αποθεώνει την Ίο – Γιατί αναδεικνύεται ως το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Κυρανάκης: Το σχέδιο για παραγωγή και επισκευή τρένων στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Ελευσίνας και της Αλεξανδρούπολης

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
10:51 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Όχι» σε βιαστική συμφωνία με τις ΗΠΑ – «Δεν συζητάμε τώρα τα πυρηνικά»

Σε μια προσεκτικά ζυγισμένη τοποθέτηση προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, επιβεβαιώνο...
23:16 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο από το «T-Center»: Ίσως μια μέρα παίξω και στην EuroLeague – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο «T-Center» για να παρακολουθήσει τον τελικό μεταξ...
05:48 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 24/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 24/5/2026. 
04:41 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Κιέβο: Μαζική επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσε μια δημοσιογράφος του ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν